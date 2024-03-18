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"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 18.03.2024
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11:43 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933949464.html
"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети
"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 18.03.2024
"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам "предотвратить хаос". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:43
2024-03-18T11:43
в мире
украина
авдеевка
сша
владимир зеленский
евросоюз
нато
nbc
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам "предотвратить хаос"."Ты и Украина никогда не будуете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут", — возмутился Gefallener Bengel."Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру", — отметил Brian the Scoti."Сдавайся!" — обратился к главе киевского режима Luciano."Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев", — заключил Gabe.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
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в мире, украина, авдеевка, сша, владимир зеленский, евросоюз, нато, nbc
В мире, Украина, Авдеевка, США, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, NBC

"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам "предотвратить хаос".
"Ты и Украина никогда не будуете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут", — возмутился Gefallener Bengel.
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"Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру", — отметил Brian the Scoti.
"Сдавайся!" — обратился к главе киевского режима Luciano.
"Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев", — заключил Gabe.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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В миреУкраинаАвдеевкаСШАВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОNBC
 
 
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