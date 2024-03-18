https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933949464.html

"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети

"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 18.03.2024

"Тебя накажут": требование Зеленского к европейцам вызвало гнев в Сети

Пользователи социальной сети Х раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам "предотвратить хаос". РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:43

2024-03-18T11:43

2024-03-18T11:43

в мире

украина

авдеевка

сша

владимир зеленский

евросоюз

нато

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к европейским странам "предотвратить хаос"."Ты и Украина никогда не будуете в ЕС или НАТО. Ты проигрываешь каждый день, тысячи украинских мужчин умирают из-за твоих преступных деяний. Я надеюсь, тебя скоро накажут", — возмутился Gefallener Bengel."Тотальное поражение Украины неизбежно. Линия фронта рушится. У Украины ограниченное количество ракет, боеприпасов (у Запада тоже), а теперь еще и обученных солдат. Катастрофические тактические ошибки в Авдеевке будут преследовать их еще долгое время, пока марионетка глобалистов Зеленский совершает поездки по всему миру", — отметил Brian the Scoti."Сдавайся!" — обратился к главе киевского режима Luciano."Только капитуляция Зеленского может остановить этот конфликт и страдания украинцев", — заключил Gabe.Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

украина

авдеевка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, авдеевка, сша, владимир зеленский, евросоюз, нато, nbc