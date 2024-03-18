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"Это очевидно". Зеленский резко раскритиковал Запад - РИА Новости, 18.03.2024
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00:03 18.03.2024 (обновлено: 03:23 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933844717.html
"Это очевидно". Зеленский резко раскритиковал Запад
"Это очевидно". Зеленский резко раскритиковал Запад - РИА Новости, 18.03.2024
"Это очевидно". Зеленский резко раскритиковал Запад
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров, которые не предоставили достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем для... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:03
2024-03-18T03:23
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров, которые не предоставили достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий. Об этом он сказал в вечернем обращении в Telegram.&quot;Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров&quot;, — сказал он.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933784716.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Это очевидно". Зеленский резко раскритиковал Запад

Зеленский обвинил союзников в недальновидности из-за недальнобойности орудий ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров, которые не предоставили достаточное количество дальнобойных артиллерийских систем для продолжения боевых действий. Об этом он сказал в вечернем обращении в Telegram.
«

"Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров", — сказал он.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает.
По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Приводят в ужас. Генерал ВСУ раскрыл, что Россия применила против Киева
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