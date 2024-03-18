https://ria.ru/20240318/zelenka-1933858504.html

Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха

Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха - РИА Новости, 18.03.2024

Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха

Призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:55

2024-03-18T00:55

2024-03-18T00:55

выборы президента россии — 2024

владимир путин

выборы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать - это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле", - сказал он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, выборы