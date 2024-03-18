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Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха
Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха - РИА Новости, 18.03.2024
Путин о призывах проголосовать в полдень с зеленкой: это не имело успеха
Призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:55
2024-03-18T00:55
2024-03-18T00:55
выборы президента россии — 2024
владимир путин
выборы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать - это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле", - сказал он. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, выборы
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Выборы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы оппозиции проголосовать в полдень с зеленкой не имели успеха, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Если оппозиция считала, что нужно прийти проголосовать, неважно за кого, но прийти проголосовать - это уже хорошо, молодцы. Но насколько я понимаю, никакого эффекта это не имело на самом деле", - сказал он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.