https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине

"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.03.2024

"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Западные страны до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:47

2024-03-18T10:47

2024-03-18T16:06

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Западные страны до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan."На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли", — говорится в материале.Как отметили авторы статьи, за два года ситуация для Украины лишь ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ. Они также указали, что прямое вмешательство НАТО в конфликт приведет к опасной эскалации."Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире. Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны", — подытожили обозреватели.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, политика