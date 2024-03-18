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"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.03.2024
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10:47 18.03.2024 (обновлено: 16:06 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html
"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 18.03.2024
"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине
Западные страны до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:47
2024-03-18T16:06
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Западные страны до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.&quot;На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли&quot;, — говорится в материале.Как отметили авторы статьи, за два года ситуация для Украины лишь ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ. Они также указали, что прямое вмешательство НАТО в конфликт приведет к опасной эскалации.&quot;Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире. Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны&quot;, — подытожили обозреватели.На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
https://ria.ru/20240317/vsu-1933638847.html
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Не признают". На Западе сделали неожиданное заявление об Украине

Steigan: Запад отказывается признавать, что Украина уже потерпела поражение

© AP Photo / Vitali KomarУкраинский солдат, Авдеевка
Украинский солдат, Авдеевка - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский солдат, Авдеевка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Западные страны до сих пор отказываются признавать поражение Украины в конфликте с Россией, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«

"На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли", — говорится в материале.

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Как отметили авторы статьи, за два года ситуация для Украины лишь ухудшилась: страна теряет территории, ее граждане гибнут напрасно, а военная помощь Запада лишь затягивает боевые действия, что приводит к еще большим потерям в рядах ВСУ. Они также указали, что прямое вмешательство НАТО в конфликт приведет к опасной эскалации.
«

"Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире. Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны", — подытожили обозреватели.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что украинские военные несут существенные потери в результате применения российскими войсками высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. В ведомстве также отметили, что лишь за последнюю неделю российскими разведывательно-ударными системами были уничтожены три американских комплекса ПВО Patriot.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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