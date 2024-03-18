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Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам
Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам
Вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам - предмет для обсуждения в Госдуме, этим вопросом будет также активно заниматься правительство России, заявил РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:06
2024-03-18T18:06
2024-03-18T18:15
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вопрос выравнивания зарплат в соцсфере по регионам - предмет для обсуждения в Госдуме, этим вопросом будет также активно заниматься правительство России, заявил действующий президент России Владимир Путин."А что касается зарплат в социальной сфере, то вот как раз сейчас правительство этим будет заниматься активно, я сказал об этом тоже в послании, нужно выравнивать, вы здесь абсолютно правы, одну и ту же люди работу выполняют, а получают разные деньги, это будет предметом обсуждения, в том числе и в Думе", - сказал Путин на встрече с кандидатами на должность президента России.
https://ria.ru/20240318/putin-1934078927.html
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госдума рф, политика, владимир путин, россия
Госдума РФ, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин прокомментировал выравнивание зарплат в соцсфере по регионам
Путин: выравнивание зарплат в соцсфере по регионам — предмет для обсуждения в ГД