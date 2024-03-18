https://ria.ru/20240318/zaderzhanie-1934103628.html
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья - РИА Новости, 18.03.2024
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он из ружья ранил свою сестру, сообщило СУСК... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:08
2024-03-18T20:08
2024-03-18T20:08
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он из ружья ранил свою сестру, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, 17-летний молодой человек, находясь в домовладении, расположенном по улице Полевая города Карабулака, в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину. В результате происшествия потерпевшая с ранением в области бедра доставлена в больницу, где ей оказывается помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным регионального МВД, подросток - брат потерпевшей, он стрелял из принадлежащего их отцу ружья "Сайга-12с" 12-го калибра.
https://ria.ru/20240318/prigovor-1934043613.html
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происшествия, россия
В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья
В Ингушетии задержали 17-летнего подростка, ранившего сестру из ружья
НАЛЬЧИК, 18 мар – РИА Новости.
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело
в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он из ружья ранил свою сестру, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, 17-летний молодой человек, находясь в домовладении, расположенном по улице Полевая города Карабулака, в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину. В результате происшествия потерпевшая с ранением в области бедра доставлена в больницу, где ей оказывается помощь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подростка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным регионального МВД, подросток - брат потерпевшей, он стрелял из принадлежащего их отцу ружья "Сайга-12с" 12-го калибра.
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