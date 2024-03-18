https://ria.ru/20240318/zaderzhanie-1934103628.html

В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья

В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья - РИА Новости, 18.03.2024

В Ингушетии задержали подростка, ранившего сестру из ружья

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он из ружья ранил свою сестру, сообщило СУСК... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:08

2024-03-18T20:08

2024-03-18T20:08

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

НАЛЬЧИК, 18 мар – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, которого подозревают в том, что он из ружья ранил свою сестру, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, 17-летний молодой человек, находясь в домовладении, расположенном по улице Полевая города Карабулака, в ходе внезапно возникшей ссоры произвел выстрел из охотничьего ружья в 24-летнею женщину. В результате происшествия потерпевшая с ранением в области бедра доставлена в больницу, где ей оказывается помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что подростка задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. По данным регионального МВД, подросток - брат потерпевшей, он стрелял из принадлежащего их отцу ружья "Сайга-12с" 12-го калибра.

https://ria.ru/20240318/prigovor-1934043613.html

https://ria.ru/20240314/ranenie-1933045859.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия