https://ria.ru/20240318/zaderzhanie-1934072947.html

В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета

В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета - РИА Новости, 18.03.2024

В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета

Задержан подозреваемый в закладке взрывного устройства под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:45

2024-03-18T17:45

2024-03-18T17:45

происшествия

лнр

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в закладке взрывного устройства под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в начале марта под автомобилем военного обозревателя было обнаружено взрывное устройство. По словам Виталия Киселева, взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительности мирных жителей и правоохранителей. "Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано. Проводятся дальнейшие мероприятия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240304/pokushenie-1931019311.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лнр