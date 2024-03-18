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В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета - РИА Новости, 18.03.2024
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17:45 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/zaderzhanie-1934072947.html
В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета
В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета - РИА Новости, 18.03.2024
В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета
Задержан подозреваемый в закладке взрывного устройства под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:45
2024-03-18T17:45
происшествия
лнр
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в закладке взрывного устройства под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в начале марта под автомобилем военного обозревателя было обнаружено взрывное устройство. По словам Виталия Киселева, взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительности мирных жителей и правоохранителей. "Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано. Проводятся дальнейшие мероприятия", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, лнр
Происшествия, ЛНР
В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора университета

В ЛНР задержали подозреваемого в покушении на замректора Луганского университета

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Задержан подозреваемый в закладке взрывного устройства под автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в начале марта под автомобилем военного обозревателя было обнаружено взрывное устройство. По словам Виталия Киселева, взрывчатку удалось обнаружить благодаря бдительности мирных жителей и правоохранителей.
"Лицо, которое зафиксировали камеры наружного наблюдения, подозреваемое в установке взрывного устройства под машину заместителя ректора ЛГУ им. В. Даля Виталия Киселева, задержано. Проводятся дальнейшие мероприятия", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЛНР
 
 
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