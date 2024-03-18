https://ria.ru/20240318/yuta-1932894039.html

Певица Юта: "Так хорошо, как сейчас, мы не жили никогда"

Певица Юта: "Так хорошо, как сейчас, мы не жили никогда" - РИА Новости, 18.03.2024

Певица Юта: "Так хорошо, как сейчас, мы не жили никогда"

У одних она ассоциируется с саундтреком сериала "Солдаты", у других — с концертами для российских бойцов на передовой — от Сирии до СВО. О патриотизме в музыке... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:00

2024-03-18T08:09

культура

интервью - культура

юта (певица)

донбасс

музыка

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. У одних она ассоциируется с саундтреком сериала "Солдаты", у других — с концертами для российских бойцов на передовой — от Сирии до СВО. О патриотизме в музыке и делах заслуженная артистка России, автор и исполнитель песен Юта рассказала в интервью РИА Новости."Нам чужого не надо, но и своего не отдадим"— Недавно вышел клип на песню "Это все для нас". В нем и Крымский мост, и вакцинация в пандемию, и победа нашей сборной в матче с испанцами на чемпионате мира по футболу, и Роман Костомаров, вышедший на лед после тяжелейшей болезни. Как выбирали видеоряд?— Мне важно было отразить достижения нашей страны за последние 20 лет. Я хорошо помню 90-е и с уверенностью скажу: так хорошо, как сейчас, мы не жили никогда. И по части уровня бытового комфорта, и по скорости передачи информации.Многие с ностальгией вспоминают "старые добрые" советские времена, забыв о талонах на еду, о невозможности карьерного роста для всех, об отсутствии здоровой конкуренции. Сейчас государство дает шанс каждому реализовать себя. Хочешь получить третье высшее образование — пожалуйста. Не поступил в вуз на бюджет, не хватило баллов — иди на платное отделение. В СССР, кстати, в этом случае шли работать на завод. Не стоявший в миллионах очередей не поймет моего восторга по поводу создания многофункциональных центров. Сколько всего сделано в сфере спорта! Мы достигли продовольственной безопасности. У нас своя платежная система. Мы успешно развиваем экономику. Но самое главное — мы начали устремлять взор внутрь себя. Россия — великая страна, любимая страна. Нам чужого не надо, но и своего не отдадим.— Вы выступали в Сирии, Донбассе. Как к этому относится ваша семья?— Меня спасает то, что я не замужем. Муж мог бы и не отпустить. Мама, наверное, переживала, но виду не показывала. Дети не сразу поняли, куда я езжу. Когда до них дошло, появилась тревога: "А куда ты едешь? Кто с тобой? Когда вернешься? А там стреляют? Зачем ты едешь?" Это спрашивали дочки. Сын-то — мужик, более взвешенно подходил к делу, говорил: "Ты уверена, что тебе это надо? Зачем?" Я отвечала: "Наших поддержать". — "Тогда хорошо, поезжай".— Сами не боитесь?— Страх присущ любому нормальному человеку. В таких поездках надо бороться не с волнением, а с нежеланием отдыхать как следует: энергии много, адреналин прет, а голос требует сна — иначе не звучит. Завтра, например, два-три концерта и переезд, надо спать. А хочется и поговорить с ребятами, и впечатлениями поделиться... Правда, приезжаешь на точку, и желание сделать что-то хорошее для бойцов перекрывает и усталость от дороги, и недосып.— Скоро у вас концерт в Москве. Очевидно, что по настроению столичное выступление будет отличаться от встреч с бойцами. А в сет-листе делаете сейчас различия?— У меня гибкий концертный список. Своих песен много, около 200 — есть где разгуляться. Бывает, на сцене ловишь настроение публики и чувствуешь уместность той или иной композиции. А бойцы во время выступления еще и просят: "Спой вот ту, пожалуйста".На больших площадках стараемся не хулиганить и придерживаться заранее прописанной программы, так как используем световое шоу. Но — поскольку играем живьем, без привлечения компьютерных технологий — можем себе позволить свободу. Например, в середине песни остановиться и начать хохмить, люди любят такие моменты. А бойцы всегда просят спеть что-то теплое о доме и что-нибудь веселое. Ждем всех на концерте 23 марта в "Союзе композиторов". Будут новые песни!— Есть ли в ближайших планах гастроли в новых регионах?— Сейчас идет согласование дат и возможностей принимающей стороны. Речь о концертах для гражданского населения и о закрытых выступлениях для военнослужащих, находящихся в зоне СВО."Поют на Кипре, в Польше и Германии"— Поменялась ли ваша аудитория после того, как песни стали популярны среди бойцов? Кого сейчас вы видите в зале?— Аудитория расширилась. Многие вспомнили, что лет 20 назад они под Юту учились в институте, потом женились, детей рожали. Потом Юту потеряли и сейчас обрели заново, с радостью — она наша! Многие росли на сериале "Солдаты", в котором звучит моя музыка, и тоже в восторге от новых песен. Молодежь, кстати, приходит. Слушают внимательно, письма потом пишут в соцсетях.— Вы бы хотели, чтобы ваши песни исполняли другие артисты?— Вы даже не представляете, сколько видеоматериалов с исполнением моих композиций мне присылают простые люди! Причем поют не только россияне. Кипр, Польша, Германия — такая география. А состоявшиеся артисты соблюдают этику: не принято просто так брать в репертуар композиции другого артиста. Должен сложиться дуэт.— В конце прошлого года вы дебютировали на драматической сцене — в спектакле "Данькина каска" в Театре Российской армии. Ваши впечатления? Есть ли в планах другие театральные проекты?— "Данькина каска" — уникальный проект. Сильный режиссер Диана Борина, мощный актерский состав, актуальность и искренность спектакля — все это вызывает слезы у зрителя. У публики в зале возникает глубинное понимание происходящего на фронте. Я играю на сцене саму себя — артистку на передовой. Интересный опыт. Как музыкант я состоялась, а как актрисе есть еще чему поучиться. Постигаем новый уровень. "Кто мы такие, чтобы судить других?"— В последнее время идут споры из-за поездок в зону СВО проштрафившихся артистов. Надо ли ограничить такие акты публичного покаяния? Или, наоборот, это действительно может повлиять на человека?— Кто мы такие, чтобы судить других? Кто это право выдал? Давайте полегче немного. Человек в нашей стране в рамках закона волен перемещаться по территории России свободно и без ограничений. Он имеет право выражать себя в пределах установленных норм.Известный артист пожертвовал крупную сумму недавно, и у нуждающегося человека появился протез. Это плохо или хорошо? Будем и дальше осуждать? Я убеждена, что начинать строить мир надо с себя. Жить чужой жизнью и копаться в ней слишком дорого выходит. Всегда говорю: собой займитесь. Звучит грубо, но отрезвляюще.— Вы уже меняли амплуа — уходили от рока в поп-музыку, например. Есть ли мысли о том, что хотелось бы попробовать, когда не будет большого, как сегодня, запроса на патриотическую песню?— На днях на национальной музыкальной премии "Виктория" артистка Юта, написавшая десять лет назад народную песню "Любимый мой" в стиле шансон, представлена в номинации "Рок-исполнитель". Продолжать? Поп, рок, шансон, романс — все смешалось.Завтра я буду делать музыку, которая звучит в моем сердце. Оно же и подберет стиль.

https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, юта (певица), донбасс, музыка