Рейтинг@Mail.ru
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:49 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/yavka-1934108733.html
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента
Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:49
2024-03-18T20:49
выборы президента россии — 2024
политика
смоленская область
владимир путин
россия
николай харитонов
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915852_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b8932a9d6d01d12ddf0d639d1b10d1f0.jpg
СМОЛЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. "Итоговая явка избирателей составила 541 860 (74,91%) от общего числа внесённых в список избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%. Как сообщает облизбирком, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Владимир Путин набрал 85,26% голосов, на втором месте идет получивший 4,90% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,50% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,16%). Согласно данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работали 722 избирательных участка. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
смоленская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915852_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e20fd177cf3f008ba6d07bfc8c234c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, смоленская область, владимир путин, россия, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента

Итоговая явка на выборах президента России в Смоленской области составила 74,91%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
СМОЛЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона.
«
"Итоговая явка избирателей составила 541 860 (74,91%) от общего числа внесённых в список избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%.
Как сообщает облизбирком, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Владимир Путин набрал 85,26% голосов, на втором месте идет получивший 4,90% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,50% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,16%).
Согласно данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работали 722 избирательных участка. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 13:00
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСмоленская областьВладимир ПутинРоссияНиколай ХаритоновВладислав Даванков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала