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Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента
Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:49
2024-03-18T20:49
2024-03-18T20:49
выборы президента россии — 2024
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СМОЛЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. "Итоговая явка избирателей составила 541 860 (74,91%) от общего числа внесённых в список избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%. Как сообщает облизбирком, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Владимир Путин набрал 85,26% голосов, на втором месте идет получивший 4,90% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,50% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,16%). Согласно данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работали 722 избирательных участка. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, смоленская область, владимир путин, россия, николай харитонов, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Смоленская область, Владимир Путин, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков
Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента
Итоговая явка на выборах президента России в Смоленской области составила 74,91%