https://ria.ru/20240318/yavka-1934108733.html

Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента

Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Итоговая явка на выборах в Смоленской области составила 74,91 процента

Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:49

2024-03-18T20:49

2024-03-18T20:49

выборы президента россии — 2024

политика

смоленская область

владимир путин

россия

николай харитонов

владислав даванков

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СМОЛЕНСК, 18 мар – РИА Новости. Итоговая явка на выборах президента РФ в Смоленской области составила 74,91%, сообщает избирком региона. "Итоговая явка избирателей составила 541 860 (74,91%) от общего числа внесённых в список избирателей", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. На выборах президента России 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, итоговая явка в Смоленской области составляла 61,27%. Как сообщает облизбирком, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Владимир Путин набрал 85,26% голосов, на втором месте идет получивший 4,90% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,50% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,16%). Согласно данным облизбиркома, в Смоленской области на выборах работали 722 избирательных участка. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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политика, смоленская область, владимир путин, россия, николай харитонов, владислав даванков