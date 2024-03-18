https://ria.ru/20240318/yavka-1934025320.html

Явка на выборах в Курской области составила 75,25 процента

Явка на выборах в Курской области составила 75,25 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах в Курской области составила 75,25 процента

Более 760 тысяч человек приняли участие в выборах президента России в Курской области, что составляет 75,25% от общего числа избирателей в регионе, говорится в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:00

2024-03-18T15:00

2024-03-18T15:00

выборы президента россии — 2024

политика

курская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Более 760 тысяч человек приняли участие в выборах президента России в Курской области, что составляет 75,25% от общего числа избирателей в регионе, говорится в Telegram-канале избирательной комиссии Курской области. "Как сообщает председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова, на территории региона приняли участие в выборах 670 020 избирателей, что составляет 75,25%", — говорится в сообщении. По данным избиркома, почти 105 тысяч избирателей приняли участие в дистанционном голосовании. Явка на предыдущих президентских выборах в 2018 году в регионе составила 64,5%. Тогда избиратели голосовали один день. В этом году выборы президента России проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240318/nablyudateli-1934016249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, курская область, россия