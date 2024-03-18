https://ria.ru/20240318/yavka-1933908932.html

Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента

Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента

Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:29

2024-03-18T09:29

2024-03-18T09:40

выборы президента россии — 2024

политика

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3237e3f65ce7a31af6bab0ab77bc3f0d.jpg

КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме."Избирательная комиссия Краснодарского края информирует о предварительных итогах голосования в Краснодарском крае на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Активность кубанских избирателей составила 90,6%", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом избиркоме, в 2018 году итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,8%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, краснодарский край, россия