https://ria.ru/20240318/yavka-1933908932.html
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:29
2024-03-18T09:29
2024-03-18T09:40
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3237e3f65ce7a31af6bab0ab77bc3f0d.jpg
КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме."Избирательная комиссия Краснодарского края информирует о предварительных итогах голосования в Краснодарском крае на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Активность кубанских избирателей составила 90,6%", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом избиркоме, в 2018 году итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,8%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_caf6f7aa2727ae4ff55f0774e191c44d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодарский край, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента
Явка на выборах президента в Краснодарском крае составила 90,6 процента