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Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:29 18.03.2024 (обновлено: 09:40 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/yavka-1933908932.html
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:29
2024-03-18T09:40
выборы президента россии — 2024
политика
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме."Избирательная комиссия Краснодарского края информирует о предварительных итогах голосования в Краснодарском крае на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Активность кубанских избирателей составила 90,6%", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в краевом избиркоме, в 2018 году итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,8%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
краснодарский край
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политика, краснодарский край, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Краснодарский край, Россия
Явка избирателей в Краснодарском крае составила 90,6 процента

Явка на выборах президента в Краснодарском крае составила 90,6 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 мар - РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента РФ в Краснодарском крае составила 90,6%, сообщили предварительные данные в региональном избиркоме.
"Избирательная комиссия Краснодарского края информирует о предварительных итогах голосования в Краснодарском крае на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года. Активность кубанских избирателей составила 90,6%", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в краевом избиркоме, в 2018 году итоговая явка избирателей на выборах президента России составила 77,8%.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаКраснодарский крайРоссия
 
 
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