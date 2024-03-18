https://ria.ru/20240318/yavka-1933901666.html

Явка на выборах в Алтайском крае оказалась ниже показателя 2018 года

Явка на выборах в Алтайском крае оказалась ниже показателя 2018 года - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах в Алтайском крае оказалась ниже показателя 2018 года

Менее 60% жителей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, это более чем на 5% меньше, чем на предыдущих выборах главы государства, следует из... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:45

2024-03-18T08:45

2024-03-18T08:45

выборы президента россии — 2024

алтайский край

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933804875_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_b86727953f7404fb3405df13da4cde88.jpg

БАРНАУЛ, 17 мар - РИА Новости. Менее 60% жителей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ, это более чем на 5% меньше, чем на предыдущих выборах главы государства, следует из данных краевой избирательной комиссии. "В целом в Алтайском крае проголосовали 1 050 936 человек, это 59,89% от числа избирателей", - сообщила журналистам председатель избиркома края Ирина Акимова. В 2018 году выборы президента РФ проходили в течение одного дня, явка тогда в Алтайском крае составила 65,4%. В Алтайском крае в этом году в течение трех дней работал 1701 избирательный участок, включая 17 временных.

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, россия, политика