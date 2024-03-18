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Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:08 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/yavka-1933894463.html
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:08
2024-03-18T07:08
выборы президента россии — 2024
белгородская область
политика
игорь лазарев
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
россия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой результат. "На территории области проголосовало 1 057 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Если взять 6 лет назад, то на выборах президента страны в 2018 году один день голосования был, то явка на территории Белгородской области была чуть более 73%. Но тогда был один день голосования, не было досрочного. Сегодня у нас было и досрочное голосование, мы все знаем, и трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование. И вот все вместе это дало такой большой результат", - сказал Лазарев журналистам. Председатель отметил, как жители активно участвовали в выборах, несмотря на оперативную обстановку в регионе. "Мы видим, как белгородцы все объединились и шли на выборы, шли на голосование, на участки, ждали дома, дистанционно голосовали активно. И это точно доказывает всем, что Белгородчина сегодня работает, избирательные комиссии работали, а самое главное, наши избиратели, наши жители Белгородской области голосовали за будущее России", - подчеркнул он. Как информировали в облизбиркоме, более 3,5 тысячи наблюдателей находились в регионе от Общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работали 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы 1 миллион 215 тысяч 746 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%. По данным избиркома Белгородской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 90,66%, Леонид Слуцкий – 2,36%, Владислав Даванков – 2,50%, Николай Харитонов – 3,59%.
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html
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белгородская область, политика, игорь лазарев, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Белгородская область, Политика, Игорь Лазарев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Россия
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов

Итоговая явка на выборах президента России в Белгородской области составила 87%

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой результат.
«
"На территории области проголосовало 1 057 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Если взять 6 лет назад, то на выборах президента страны в 2018 году один день голосования был, то явка на территории Белгородской области была чуть более 73%. Но тогда был один день голосования, не было досрочного. Сегодня у нас было и досрочное голосование, мы все знаем, и трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование. И вот все вместе это дало такой большой результат", - сказал Лазарев журналистам.
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Председатель отметил, как жители активно участвовали в выборах, несмотря на оперативную обстановку в регионе. "Мы видим, как белгородцы все объединились и шли на выборы, шли на голосование, на участки, ждали дома, дистанционно голосовали активно. И это точно доказывает всем, что Белгородчина сегодня работает, избирательные комиссии работали, а самое главное, наши избиратели, наши жители Белгородской области голосовали за будущее России", - подчеркнул он.
Как информировали в облизбиркоме, более 3,5 тысячи наблюдателей находились в регионе от Общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работали 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы 1 миллион 215 тысяч 746 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%.
По данным избиркома Белгородской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 90,66%, Леонид Слуцкий – 2,36%, Владислав Даванков – 2,50%, Николай Харитонов – 3,59%.
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