https://ria.ru/20240318/yavka-1933894463.html
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов
Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:08
2024-03-18T07:08
2024-03-18T07:08
выборы президента россии — 2024
белгородская область
политика
игорь лазарев
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933714291_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_7bebf14c211a9850af87a9c62f6fdb3d.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой результат. "На территории области проголосовало 1 057 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Если взять 6 лет назад, то на выборах президента страны в 2018 году один день голосования был, то явка на территории Белгородской области была чуть более 73%. Но тогда был один день голосования, не было досрочного. Сегодня у нас было и досрочное голосование, мы все знаем, и трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование. И вот все вместе это дало такой большой результат", - сказал Лазарев журналистам. Председатель отметил, как жители активно участвовали в выборах, несмотря на оперативную обстановку в регионе. "Мы видим, как белгородцы все объединились и шли на выборы, шли на голосование, на участки, ждали дома, дистанционно голосовали активно. И это точно доказывает всем, что Белгородчина сегодня работает, избирательные комиссии работали, а самое главное, наши избиратели, наши жители Белгородской области голосовали за будущее России", - подчеркнул он. Как информировали в облизбиркоме, более 3,5 тысячи наблюдателей находились в регионе от Общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работали 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы 1 миллион 215 тысяч 746 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%. По данным избиркома Белгородской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набирает 90,66%, Леонид Слуцкий – 2,36%, Владислав Даванков – 2,50%, Николай Харитонов – 3,59%.
https://ria.ru/20240318/kanada-1933893335.html
https://ria.ru/20240318/novosibirskaya_oblast-1933893894.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933714291_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_633c70d96a773e35f4f1adf1d1b6fe3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, политика, игорь лазарев, леонид слуцкий (политик), владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Белгородская область, Политика, Игорь Лазарев, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Россия
Явка на выборах в Белгородской области составила 87 процентов
Итоговая явка на выборах президента России в Белгородской области составила 87%
БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев заявил, что итоговая явка на выборах президента РФ в регионе составила 87% и это большой результат.
«
"На территории области проголосовало 1 057 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Если взять 6 лет назад, то на выборах президента страны в 2018 году один день голосования был, то явка на территории Белгородской области была чуть более 73%. Но тогда был один день голосования, не было досрочного. Сегодня у нас было и досрочное голосование, мы все знаем, и трехдневное голосование, дистанционное электронное голосование. И вот все вместе это дало такой большой результат", - сказал Лазарев журналистам.
На выборах президента России в Канаде зарегистрировали рекордную явку
Председатель отметил, как жители активно участвовали в выборах, несмотря на оперативную обстановку в регионе. "Мы видим, как белгородцы все объединились и шли на выборы, шли на голосование, на участки, ждали дома, дистанционно голосовали активно. И это точно доказывает всем, что Белгородчина сегодня работает, избирательные комиссии работали, а самое главное, наши избиратели, наши жители Белгородской области голосовали за будущее России", - подчеркнул он.
Как информировали в облизбиркоме, более 3,5 тысячи наблюдателей находились в регионе от Общественной палаты РФ, Белгородской области, кандидатов, политических партий. Работали 1229 постоянных и 38 временных избирательных участков. В Белгородской области зарегистрированы 1 миллион 215 тысяч 746 избирателей. На прошлых выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка в Белгородской области составляла 73,24%.
По данным избиркома Белгородской области, после обработки 100% протоколов Владимир Путин
набирает 90,66%, Леонид Слуцкий
– 2,36%, Владислав Даванков
– 2,50%, Николай Харитонов
– 3,59%.
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах