https://ria.ru/20240318/vzryvy-1933862679.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 18.03.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге

Взрывы вновь прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:09

2024-03-18T01:09

2024-03-18T02:21

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее о взрыве в городе сообщало украинское издание "Зеркало недели".Также, по данным издания "Зеркало недели", повторные взрывы прогремели в Кременчуге.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина