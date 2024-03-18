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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Взрывы вновь прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:09
2024-03-18T01:09
2024-03-18T02:21
специальная военная операция на украине
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кривой рог
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ."В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее о взрыве в городе сообщало украинское издание "Зеркало недели".Также, по данным издания "Зеркало недели", повторные взрывы прогремели в Кременчуге.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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РИА Новости
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Кривом Роге
Телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в Кривом Роге
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области Украины, сообщили украинские СМИ.
«
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее о взрыве в городе сообщало украинское издание "Зеркало недели".
Также, по данным издания "Зеркало недели", повторные взрывы прогремели в Кременчуге.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия не открывает огонь по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украине предложено капитулировать