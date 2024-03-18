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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и Кременчуге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и Кременчуге - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и Кременчуге
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:19
2024-03-18T00:19
2024-03-18T00:19
специальная военная операция на украине
полтавская область
кременчуг
хмельницкая область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области прозвучал взрыв ... В Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области с 23.53 мск 17 марта объявлена воздушная тревога. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
полтавская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полтавская область, кременчуг, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Кременчуг, Хмельницкая область
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и Кременчуге
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области и полтавском Кременчуге
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области и городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Хмельницкой области прозвучал взрыв ... В Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрыва", - говорится в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области с 23.53 мск 17 марта объявлена воздушная тревога.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрыве в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.