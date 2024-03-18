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Путин рассказал о вызовах на новом сроке - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:26 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vyzovy-1933850551.html
Путин рассказал о вызовах на новом сроке
Путин рассказал о вызовах на новом сроке - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о вызовах на новом сроке
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба, говоря о вызовах на новом сроке,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:26
2024-03-18T00:26
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба, говоря о вызовах на новом сроке, заявил, что надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы РФ."Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством", - сказал Путин.Он добавил, что все основные задачи развития страны были недавно изложены в послании Федеральному собранию.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о вызовах на новом сроке

Путин заявил о необходимости решать задачи СВО и укреплять Вооруженные силы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба, говоря о вызовах на новом сроке, заявил, что надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы РФ.
"Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством", - сказал Путин.
Он добавил, что все основные задачи развития страны были недавно изложены в послании Федеральному собранию.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.
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