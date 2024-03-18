https://ria.ru/20240318/vyzovy-1933850551.html

Путин рассказал о вызовах на новом сроке

Путин рассказал о вызовах на новом сроке - РИА Новости, 18.03.2024

Путин рассказал о вызовах на новом сроке

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба, говоря о вызовах на новом сроке,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:26

2024-03-18T00:26

2024-03-18T00:26

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с сотрудниками своего избирательного штаба, говоря о вызовах на новом сроке, заявил, что надо решать задачи спецоперации, укреплять обороноспособность и Вооруженные силы РФ."Прежде всего, нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции, укреплять обороноспособность, укреплять Вооруженные силы (России - ред.) - это происходит, мы все видим, очень хорошим темпом и с отличным качеством", - сказал Путин.Он добавил, что все основные задачи развития страны были недавно изложены в послании Федеральному собранию.Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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политика, россия, владимир путин