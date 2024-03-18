Рейтинг@Mail.ru
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vystavka-1934027284.html
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы - РИА Новости, 18.03.2024
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы, посвященную подвигам российских бойцов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:07
риа новости
миа "россия сегодня"
музей победы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928468316_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c71fe1f4b5e87d66ad9a358dc8a3dc5b.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы, посвященную подвигам российских бойцов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "В Музее Победы завершила работу фотовыставка РИА Новости "Защитники". Экспозиция была посвящена подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции. Почти за месяц работы — с 20 февраля по 17 марта 2024 года с ней ознакомились более 85 тысяч человек", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, выставку посетили ветераны и военнослужащие, учащиеся, в том числе кадеты и юнармейцы. Также среди гостей были ветераны боевых действий, сами герои фотопроекта. Автор фотографий – специальный фотокорреспондент Алексей Майшев. В экспозицию собраны фотопортреты людей разных национальностей и возрастов, которых объединила профессия – защита Родины. Так, одним из героев выставки стал первый герой ЛНР Владимир Полуполтинных (позывной "Полтинник"), который с 2014 года служит в составе отряда народного ополчения. Также на выставке представлены портреты полковника Алексея Быстрика, командира диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" Николая Карпова, иеромонаха Макария (Смочука) и других. Отмечается, что в связи с актуальностью и востребованностью проекта он будет представлен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на площадке Лянторского хантыйского этнографического музея.
https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html
https://ria.ru/20240306/ploschadka-1931436095.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928468316_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c481878ac977382d0ef0724cdbd1820c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
риа новости, миа "россия сегодня", музей победы, москва
РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Музей Победы, Москва
Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы

Более 85 000 человек посетили выставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве
Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости Защитники в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Посетитель на церемонии открытия выставки фотопроекта РИА Новости "Защитники" в Музее Победы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы, посвященную подвигам российских бойцов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"В Музее Победы завершила работу фотовыставка РИА Новости "Защитники". Экспозиция была посвящена подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции. Почти за месяц работы — с 20 февраля по 17 марта 2024 года с ней ознакомились более 85 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В центре Москвы открылась фотовыставка об истории фестивалей молодежи
19 февраля, 16:56
Как уточнили в пресс-службе, выставку посетили ветераны и военнослужащие, учащиеся, в том числе кадеты и юнармейцы. Также среди гостей были ветераны боевых действий, сами герои фотопроекта.
Автор фотографий – специальный фотокорреспондент Алексей Майшев. В экспозицию собраны фотопортреты людей разных национальностей и возрастов, которых объединила профессия – защита Родины.
Так, одним из героев выставки стал первый герой ЛНР Владимир Полуполтинных (позывной "Полтинник"), который с 2014 года служит в составе отряда народного ополчения. Также на выставке представлены портреты полковника Алексея Быстрика, командира диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" Николая Карпова, иеромонаха Макария (Смочука) и других.
Отмечается, что в связи с актуальностью и востребованностью проекта он будет представлен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на площадке Лянторского хантыйского этнографического музея.
VR-зона РИА Новости на площадке проекта Другое Дело — президентской платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи стал площадкой для двух VR-зон РИА Новости
6 марта, 14:00
 
РИА НовостиМИА "Россия сегодня"Музей ПобедыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала