https://ria.ru/20240318/vystavka-1934027284.html

Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы

Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы - РИА Новости, 18.03.2024

Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости в Музее Победы

Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы, посвященную подвигам российских бойцов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:07

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 85 тысяч человек посетили фотовыставку РИА Новости "Защитники" в Музее Победы, посвященную подвигам российских бойцов в зоне СВО, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "В Музее Победы завершила работу фотовыставка РИА Новости "Защитники". Экспозиция была посвящена подвигу российских воинов в зоне специальной военной операции. Почти за месяц работы — с 20 февраля по 17 марта 2024 года с ней ознакомились более 85 тысяч человек", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, выставку посетили ветераны и военнослужащие, учащиеся, в том числе кадеты и юнармейцы. Также среди гостей были ветераны боевых действий, сами герои фотопроекта. Автор фотографий – специальный фотокорреспондент Алексей Майшев. В экспозицию собраны фотопортреты людей разных национальностей и возрастов, которых объединила профессия – защита Родины. Так, одним из героев выставки стал первый герой ЛНР Владимир Полуполтинных (позывной "Полтинник"), который с 2014 года служит в составе отряда народного ополчения. Также на выставке представлены портреты полковника Алексея Быстрика, командира диверсионно-разведывательного казачьего батальона "Енисей" Николая Карпова, иеромонаха Макария (Смочука) и других. Отмечается, что в связи с актуальностью и востребованностью проекта он будет представлен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на площадке Лянторского хантыйского этнографического музея.

https://ria.ru/20240219/fotovystavka-1928285112.html

https://ria.ru/20240306/ploschadka-1931436095.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

риа новости, миа "россия сегодня", музей победы, москва