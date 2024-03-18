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Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тверской области с 84,38% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T05:10
2024-03-18T05:10
2024-03-18T05:10
выборы президента россии — 2024
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тверской области с 84,38% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. По данным избиркома Тверской области, после обработки 100% протоколов Путин набирает 84,38%, Владислав Даванков – 5,28%, Николай Харитонов – 4,8%, Леонид Слуцкий – 3,59%. Явка составила 72,21%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента России в Тверской области с 84,38% голосов
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тверской области с 84,38% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
По данным избиркома Тверской области, после обработки 100% протоколов Путин набирает 84,38%, Владислав Даванков – 5,28%, Николай Харитонов – 4,8%, Леонид Слуцкий – 3,59%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России