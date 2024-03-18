https://ria.ru/20240318/vybry-1933886973.html

Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов

Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Тверской области с 84,38 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тверской области с 84,38% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T05:10

2024-03-18T05:10

2024-03-18T05:10

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тверской области с 84,38% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона. По данным избиркома Тверской области, после обработки 100% протоколов Путин набирает 84,38%, Владислав Даванков – 5,28%, Николай Харитонов – 4,8%, Леонид Слуцкий – 3,59%. Явка составила 72,21%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, владимир путин