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Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом - РИА Новости, 18.03.2024
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом
Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:30
2024-03-18T23:30
2024-03-18T23:56
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно сегодня, проделав большую, многодневную работу, многонедельную работу, завершаем комментарии на этот счет, и цифра - более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом. Все данные передаются и переданы уже в ЦИК", - сказала Захарова в комментарии радио "Комсомольская правда".Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин победил, получив 87,28% голосов.
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выборы президента рф, россия, в мире
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, В мире
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом
МИД: более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом