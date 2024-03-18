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Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом

Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом - РИА Новости, 18.03.2024

Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом

Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:30

2024-03-18T23:30

2024-03-18T23:56

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно сегодня, проделав большую, многодневную работу, многонедельную работу, завершаем комментарии на этот счет, и цифра - более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом. Все данные передаются и переданы уже в ЦИК", - сказала Захарова в комментарии радио "Комсомольская правда".Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин победил, получив 87,28% голосов.

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выборы президента рф, россия, в мире