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Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:30 18.03.2024 (обновлено: 23:56 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1934125295.html
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом - РИА Новости, 18.03.2024
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом
Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:30
2024-03-18T23:56
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы действительно сегодня, проделав большую, многодневную работу, многонедельную работу, завершаем комментарии на этот счет, и цифра - более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом. Все данные передаются и переданы уже в ЦИК", - сказала Захарова в комментарии радио "Комсомольская правда".Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин победил, получив 87,28% голосов.
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выборы президента рф, россия, в мире
Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Россия, В мире
Более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом

МИД: более 383 тысяч российских граждан проголосовали на выборах за рубежом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом на выборах президента России, все данные переданы в ЦИК, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы действительно сегодня, проделав большую, многодневную работу, многонедельную работу, завершаем комментарии на этот счет, и цифра - более 383 тысяч граждан России проголосовали за рубежом. Все данные передаются и переданы уже в ЦИК", - сказала Захарова в комментарии радио "Комсомольская правда".
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК, Владимир Путин победил, получив 87,28% голосов.
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