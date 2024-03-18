https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html

"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России

"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России - РИА Новости, 18.03.2024

"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России

Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:24

2024-03-18T20:24

2024-03-18T20:45

выборы президента россии — 2024

россия

франция

донецкая народная республика

николай харитонов

владислав даванков

владимир путин

европарламент

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования - ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран", - сказал он. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934035925.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

франция

донецкая народная республика

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россия, франция, донецкая народная республика, николай харитонов, владислав даванков, владимир путин, европарламент, выборы президента рф