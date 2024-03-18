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"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:24 18.03.2024 (обновлено: 20:45 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html
"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России
"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России - РИА Новости, 18.03.2024
"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России
Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:24
2024-03-18T20:45
выборы президента россии — 2024
россия
франция
донецкая народная республика
николай харитонов
владислав даванков
владимир путин
европарламент
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР. "Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования - ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран", - сказал он. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934035925.html
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россия, франция, донецкая народная республика, николай харитонов, владислав даванков, владимир путин, европарламент, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Франция, Донецкая Народная Республика, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Владимир Путин, Европарламент, Выборы президента РФ
"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России

Политик из Франции заявил, что выборы РФ такие же прозрачные, как и в его стране

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок №165 в Казани на выборах президента России
Избирательный участок №165 в Казани на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Избирательный участок №165 в Казани на выборах президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР.
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"Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования - ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран", - сказал он.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
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