"Такого не было". Во Франции неожиданно высказались о России
Политик из Франции заявил, что выборы РФ такие же прозрачные, как и в его стране
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок №165 в Казани на выборах президента России
Избирательный участок №165 в Казани на выборах президента России. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента России такие же прозрачные как во Франции и других странах, какие-либо нарушения в ходе голосования замечены не были, заявил РИА Новости известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем трех романов Александра Дюма-старшего. Современному д`Артаньяну 81 год, за свою политическую карьеру он был мэром небольшого городка Марсан, затем депутатом Европарламента (1989-1993) и Сената Франции (1998-2015). Член французской Радикальной партии. В ДНР приехал впервые в качестве международного наблюдателя, приглашенного Общественной палатой России. Посетил участки в ряде городов на юге ДНР.
"Если бы я обнаружил какие-либо нарушения (в ходе голосования - ред.), я бы сразу об этом сказал, но такого не было. Выборы в России такие же прозрачные и так же отвечают всем нормам, как и во Франции и, как мне представляется, в большинстве других стран", - сказал он.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.