https://ria.ru/20240318/vybory-1934085422.html
Даванков поздравил Путина с победой на выборах
Даванков поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Даванков поздравил Путина с победой на выборах
Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков лично поздравил действующего главу государства Владимира Путина с уверенной победой на выборах. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:51
2024-03-18T18:51
2024-03-18T18:52
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар-РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков лично поздравил действующего главу государства Владимира Путина с уверенной победой на выборах. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой, уверенной победой", - сказал Даванков на встрече Путина с другими кандидатами на пост главы государства. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Владислав Даванков
Даванков поздравил Путина с победой на выборах
Даванков на встрече с Путиным поздравил его с уверенной победой на выборах