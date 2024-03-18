https://ria.ru/20240318/vybory-1934085422.html

Даванков поздравил Путина с победой на выборах

Даванков поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Даванков поздравил Путина с победой на выборах

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков лично поздравил действующего главу государства Владимира Путина с уверенной победой на выборах. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:51

2024-03-18T18:51

2024-03-18T18:52

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

владислав даванков

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МОСКВА, 18 мар-РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков лично поздравил действующего главу государства Владимира Путина с уверенной победой на выборах. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой, уверенной победой", - сказал Даванков на встрече Путина с другими кандидатами на пост главы государства. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, владислав даванков