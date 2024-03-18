https://ria.ru/20240318/vybory-1934077701.html
Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными
Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными - РИА Новости, 18.03.2024
Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными
Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, демократично, легитимно и справедливо; процесс организации выборов прошел согласно требованиям... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:05
2024-03-18T18:05
2024-03-18T18:05
парламентское собрание союза беларуси и россии
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дмитрий басков
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выборы президента рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, демократично, легитимно и справедливо; процесс организации выборов прошел согласно требованиям законодательства, отметила координатор делегации Парламентского Собрания союза РФ и Белоруссии в составе миссии наблюдателей от СНГ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Петрашова.Наблюдение осуществлялось на избирательных участках города Москвы и Смоленской области. Представители Парламентского Собрания посетили в общей сложности 52 избирательных участка. Работа проводилась с соблюдением принципов политической нейтральности и невмешательства в ход избирательного процесса, говорится в сообщении."Для союзных парламентариев участие в нынешней миссии имело особое значение. Мы все видим беспрецедентное давление сегодня на Российскую Федерацию со стороны так называемого коллективного Запада. И в этих условиях особо важной была организация свободного волеизъявления граждан", - цитирует госагентство Белта Петрашову.По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, депутата Парламентского собрания союза РФ и Белоруссии Дмитрия Баскова, каких-либо нарушений прав избирателей на прошедших в России выборах президента не зафиксировано.Он также отметил, что практически на всех участках, которые он посещал, наблюдалось много молодых людей. "Огромное количество молодежи, видно, что это разная молодежь, не только студенты", - сказал Басков, слова которого приводит Белта.Наблюдателями отмечено, что члены избирательных комиссий продемонстрировали высокий профессионализм при исполнении своих обязанностей. Представителями Парламентского Собрания не были зафиксированы нарушения, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Отмечена высокая активность избирателей и прекрасная организация процесса голосования. Союзные парламентарии констатировали, что в Российской Федерации созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, а также для наблюдения за избирательным процессом, добавили в Парламентском собрании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, москва, снг, дмитрий басков, выборы, выборы президента рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, СНГ, Дмитрий Басков, Выборы, Выборы президента РФ
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, демократично, легитимно и справедливо; процесс организации выборов прошел согласно требованиям законодательства, отметила координатор делегации Парламентского Собрания союза РФ и Белоруссии в составе миссии наблюдателей от СНГ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Петрашова.
Наблюдение осуществлялось на избирательных участках города Москвы
и Смоленской области
. Представители Парламентского Собрания посетили в общей сложности 52 избирательных участка. Работа проводилась с соблюдением принципов политической нейтральности и невмешательства в ход избирательного процесса, говорится в сообщении.
"Для союзных парламентариев участие в нынешней миссии имело особое значение. Мы все видим беспрецедентное давление сегодня на Российскую Федерацию со стороны так называемого коллективного Запада. И в этих условиях особо важной была организация свободного волеизъявления граждан", - цитирует госагентство Белта Петрашову.
По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, депутата Парламентского собрания союза РФ и Белоруссии Дмитрия Баскова
, каких-либо нарушений прав избирателей на прошедших в России выборах президента не зафиксировано.
Наблюдатели из Белоруссии посетили избирательные участки в Смоленске
Он также отметил, что практически на всех участках, которые он посещал, наблюдалось много молодых людей. "Огромное количество молодежи, видно, что это разная молодежь, не только студенты", - сказал Басков, слова которого приводит Белта.
Наблюдателями отмечено, что члены избирательных комиссий продемонстрировали высокий профессионализм при исполнении своих обязанностей. Представителями Парламентского Собрания не были зафиксированы нарушения, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Отмечена высокая активность избирателей и прекрасная организация процесса голосования. Союзные парламентарии констатировали, что в Российской Федерации созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, а также для наблюдения за избирательным процессом, добавили в Парламентском собрании.