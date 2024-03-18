https://ria.ru/20240318/vybory-1934077701.html

Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными

Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными - РИА Новости, 18.03.2024

Депутаты Парламентского Собрания: выборы президента РФ были демократичными

Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, демократично, легитимно и справедливо; процесс организации выборов прошел согласно требованиям... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:05

2024-03-18T18:05

2024-03-18T18:05

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

снг

дмитрий басков

выборы

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157342_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_364485357bc49a3770fb2df4a9ff7a7d.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, демократично, легитимно и справедливо; процесс организации выборов прошел согласно требованиям законодательства, отметила координатор делегации Парламентского Собрания союза РФ и Белоруссии в составе миссии наблюдателей от СНГ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ольга Петрашова.Наблюдение осуществлялось на избирательных участках города Москвы и Смоленской области. Представители Парламентского Собрания посетили в общей сложности 52 избирательных участка. Работа проводилась с соблюдением принципов политической нейтральности и невмешательства в ход избирательного процесса, говорится в сообщении."Для союзных парламентариев участие в нынешней миссии имело особое значение. Мы все видим беспрецедентное давление сегодня на Российскую Федерацию со стороны так называемого коллективного Запада. И в этих условиях особо важной была организация свободного волеизъявления граждан", - цитирует госагентство Белта Петрашову.По словам заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию, депутата Парламентского собрания союза РФ и Белоруссии Дмитрия Баскова, каких-либо нарушений прав избирателей на прошедших в России выборах президента не зафиксировано.Он также отметил, что практически на всех участках, которые он посещал, наблюдалось много молодых людей. "Огромное количество молодежи, видно, что это разная молодежь, не только студенты", - сказал Басков, слова которого приводит Белта.Наблюдателями отмечено, что члены избирательных комиссий продемонстрировали высокий профессионализм при исполнении своих обязанностей. Представителями Парламентского Собрания не были зафиксированы нарушения, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Отмечена высокая активность избирателей и прекрасная организация процесса голосования. Союзные парламентарии констатировали, что в Российской Федерации созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, а также для наблюдения за избирательным процессом, добавили в Парламентском собрании.

https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933570393.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, москва, снг, дмитрий басков, выборы, выборы президента рф