https://ria.ru/20240318/vybory-1934049682.html

Асад поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Асад поздравил Путина с переизбранием на пост президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Асад поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России и пожелал ему успехов в выполнении своих обязанностей и задач,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:16

2024-03-18T16:16

2024-03-18T16:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сирия

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КАИР, 18 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России и пожелал ему успехов в выполнении своих обязанностей и задач, сообщила канцелярия сирийского лидера."Поздравляю вас с переизбранием большинством голосов на пост президента Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовала канцелярия Асада.Асад пожелал Путину удачи и успехов в выполнении обязанностей и задач и дальнейшего процветания отношений между Сирией и Россией.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов, Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов. Явка избирателей в целом по России на выборах президента РФ составила 77,44%, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

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политика, россия, сирия