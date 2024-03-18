https://ria.ru/20240318/vybory-1934035925.html

Стал известен регион, где Путин получил наибольшую поддержку на выборах

Стал известен регион, где Путин получил наибольшую поддержку на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Стал известен регион, где Путин получил наибольшую поддержку на выборах

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Чечни, Тувы, Донецкой Народной Республики, Кабардино-Балкарии и Луганской Народной Республики отдали большего всего голосов РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:32

2024-03-18T15:32

2024-03-18T16:02

выборы президента россии — 2024

политика

россия

донецкая народная республика

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Чечни, Тувы, Донецкой Народной Республики, Кабардино-Балкарии и Луганской Народной Республики отдали большего всего голосов за Владимира Путина в процентном соотношении на выборах президента России, следует из предварительных данных голосования, которые проанализировало РИА Новости.Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.Чеченская республика, ставшая шесть лет назад четвертым регионом по процентному соотношению голосующих за президента страны (91,54% в 2018 году), на этих выборах превзошла себя по лояльности к действующему президенту страны - Путин получил 98,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов.Второй результат (шесть лет назад - 3 место) показала Республика Тыва - 95,37% (91,98% в 2018 году). Донецкая Народная Республика, впервые участвовавшая в выборах президента России, стала третьей с 95,23% голосов за Путина. Четвертой стала Кабардино-Балкария с 94,21% (в 2018 году была первой с 93,38%), пятой стала впервые участвующая в выборах президента РФ ЛНР - 94,12% процента голосов за Путина.Самым низким процентом для действующего президента шесть лет назад были 65,25% голосов от жителей Приморского края, на этот раз этот порог существенно вырос - и для того, чтобы попасть в "топ"-5 регионов с самой меньшей поддержкой, регионам нужно было попасть в коридор "79-80 процентов", который в 2018 году считался результатом выше среднего. В этот список вошли: Ненецкий автономный округ 79,08% (71,15% - в 2018 ГОДУ), Архангельская область - 79,25% (75,27% - в 2018), Карелия - 79,53% (73,04% - в 2018), Вологодская область - 79,74% (72,41% - в 2018), Хабаровский край 80,06% (65,78% - в 2018).Таким образом, все пять регионов, оказавшихся среди тех, где процентное соотношение голосов за действующего президента оказалось самым низким, сумели значительно улучшить соответствующие результаты по сравнению с выборами шестилетней давности.Согласно последним данным, в целом по стране, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, чеченская республика (чечня)