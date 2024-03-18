https://ria.ru/20240318/vybory-1934029480.html

Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах

Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах

Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:12

2024-03-18T15:12

2024-03-18T15:27

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает интернет-версия вьетнамской газеты VnExpress."Согласно сегодняшнему заявлению центрального комитета по иностранным делам, от имени партии и Государства Вьетнам генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо президенту Путину", - пишет издание.Уточняется, что в 2018 году, когда Путин был переизбран президентом России, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг также направил ему поздравительное послание.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков. После обработки 99,94% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК.

https://radiosputnik.ru/20240318/putin-1934011079.html

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вьетнам, выборы президента рф, владимир путин, россия, леонид слуцкий (политик), нгуен фу чонг, в мире