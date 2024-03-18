Рейтинг@Mail.ru
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:12 18.03.2024 (обновлено: 15:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1934029480.html
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах
Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:12
2024-03-18T15:27
выборы президента россии — 2024
вьетнам
выборы президента рф
владимир путин
россия
леонид слуцкий (политик)
нгуен фу чонг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933954279_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_58c046efb4d94af4f75530938fbe5982.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает интернет-версия вьетнамской газеты VnExpress."Согласно сегодняшнему заявлению центрального комитета по иностранным делам, от имени партии и Государства Вьетнам генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо президенту Путину", - пишет издание.Уточняется, что в 2018 году, когда Путин был переизбран президентом России, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг также направил ему поздравительное послание.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков. После обработки 99,94% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК.
https://radiosputnik.ru/20240318/putin-1934011079.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933954279_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_e8dae732167347f4a5bc0d53782effb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, выборы президента рф, владимир путин, россия, леонид слуцкий (политик), нгуен фу чонг, в мире
Выборы президента России — 2024, Вьетнам, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Нгуен Фу Чонг, В мире
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах

Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИзбирательный участок
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Избирательный участок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает интернет-версия вьетнамской газеты VnExpress.
"Согласно сегодняшнему заявлению центрального комитета по иностранным делам, от имени партии и Государства Вьетнам генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо президенту Путину", - пишет издание.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Видят и ценят". Во Франции высказались о переизбрании Путина
Вчера, 15:16
Уточняется, что в 2018 году, когда Путин был переизбран президентом России, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг также направил ему поздравительное послание.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков. После обработки 99,94% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024ВьетнамВыборы президента РФВладимир ПутинРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Нгуен Фу ЧонгВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала