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Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах
Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:12
2024-03-18T15:12
2024-03-18T15:27
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщает интернет-версия вьетнамской газеты VnExpress."Согласно сегодняшнему заявлению центрального комитета по иностранным делам, от имени партии и Государства Вьетнам генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг направил поздравительное письмо президенту Путину", - пишет издание.Уточняется, что в 2018 году, когда Путин был переизбран президентом России, генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг также направил ему поздравительное послание.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков. После обработки 99,94% протоколов, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,3% голосов, Николай Харитонов набирает 4,32% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, следует из данных ЦИК.
https://radiosputnik.ru/20240318/putin-1934011079.html
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Выборы президента России — 2024, Вьетнам, Выборы президента РФ, Владимир Путин, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Нгуен Фу Чонг, В мире
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах
Генсек компартии Вьетнама поздравил Путина с победой на выборах президента РФ