Рейтинг@Mail.ru
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:07 18.03.2024 (обновлено: 15:15 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1934027604.html
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2024
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:15
выборы президента россии — 2024
херсонская область
политика
россия
владимир путин
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933141793_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_e938f7b923f0967b3cde3f1db13049c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при проведении президентских выборов в регионе."По телефону доложил президенту как проходили выборы в Херсонской области. Сообщил об обстрелах, терактах, информационных провокациях. Ведь, как ни странно, больше всего препятствий свободному волеизъявлению россиян киевский режим чинил у нас на Херсонщине. Рассказал главе государства, что, несмотря на всё это, люди шли и активно голосовали", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в ответ Путин передал "большое спасибо всем участникам выборов, поблагодарил избирком и организаторов"."И всё же наибольшую благодарность президент просил передать жителям Херсонской области — за мужество, твёрдость в убеждениях и верность России", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933141793_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_1856df7a55ddbebfeb8f19fb8024edcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , политика, россия, владимир путин, владимир сальдо
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области

Сальдо рассказал Путину о попытках Украины сорвать выборы в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкИзбирательный участок в Геническе
Избирательный участок в Геническе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Избирательный участок в Геническе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при проведении президентских выборов в регионе.
"По телефону доложил президенту как проходили выборы в Херсонской области. Сообщил об обстрелах, терактах, информационных провокациях. Ведь, как ни странно, больше всего препятствий свободному волеизъявлению россиян киевский режим чинил у нас на Херсонщине. Рассказал главе государства, что, несмотря на всё это, люди шли и активно голосовали", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в ответ Путин передал "большое спасибо всем участникам выборов, поблагодарил избирком и организаторов".
"И всё же наибольшую благодарность президент просил передать жителям Херсонской области — за мужество, твёрдость в убеждениях и верность России", - подчеркнул губернатор.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
17 марта, 13:05
 
Выборы президента России — 2024Херсонская областьПолитикаРоссияВладимир ПутинВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала