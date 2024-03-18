https://ria.ru/20240318/vybory-1934027604.html
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2024
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:15
выборы президента россии — 2024
херсонская область
политика
россия
владимир путин
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при проведении президентских выборов в регионе."По телефону доложил президенту как проходили выборы в Херсонской области. Сообщил об обстрелах, терактах, информационных провокациях. Ведь, как ни странно, больше всего препятствий свободному волеизъявлению россиян киевский режим чинил у нас на Херсонщине. Рассказал главе государства, что, несмотря на всё это, люди шли и активно голосовали", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в ответ Путин передал "большое спасибо всем участникам выборов, поблагодарил избирком и организаторов"."И всё же наибольшую благодарность президент просил передать жителям Херсонской области — за мужество, твёрдость в убеждениях и верность России", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , политика, россия, владимир путин, владимир сальдо
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области
Сальдо рассказал Путину о попытках Украины сорвать выборы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале
, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при проведении президентских выборов в регионе.
"По телефону доложил президенту как проходили выборы в Херсонской области. Сообщил об обстрелах, терактах, информационных провокациях. Ведь, как ни странно, больше всего препятствий свободному волеизъявлению россиян киевский режим чинил у нас на Херсонщине. Рассказал главе государства, что, несмотря на всё это, люди шли и активно голосовали", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в ответ Путин передал "большое спасибо всем участникам выборов, поблагодарил избирком и организаторов".
"И всё же наибольшую благодарность президент просил передать жителям Херсонской области — за мужество, твёрдость в убеждениях и верность России", - подчеркнул губернатор.
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России