https://ria.ru/20240318/vybory-1934027604.html

Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области

Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области - РИА Новости, 18.03.2024

Сальдо по телефону доложил Путину о выборах в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:15

выборы президента россии — 2024

херсонская область

политика

россия

владимир путин

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что доложил президенту России Владимиру Путину об обстрелах и терактах при проведении президентских выборов в регионе."По телефону доложил президенту как проходили выборы в Херсонской области. Сообщил об обстрелах, терактах, информационных провокациях. Ведь, как ни странно, больше всего препятствий свободному волеизъявлению россиян киевский режим чинил у нас на Херсонщине. Рассказал главе государства, что, несмотря на всё это, люди шли и активно голосовали", - написал Сальдо. При этом, по его словам, в ответ Путин передал "большое спасибо всем участникам выборов, поблагодарил избирком и организаторов"."И всё же наибольшую благодарность президент просил передать жителям Херсонской области — за мужество, твёрдость в убеждениях и верность России", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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Кирилл Волков

херсонская область , политика, россия, владимир путин, владимир сальдо