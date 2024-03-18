https://ria.ru/20240318/vybory-1934027426.html
Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало
Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало - РИА Новости, 18.03.2024
Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало
Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов выборов президента России в Москве, не поступало, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:07
2024-03-18T15:07
выборы президента россии — 2024
политика
москва
россия
владислав даванков
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
мосгоризбирком
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов выборов президента России в Москве, не поступало, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов, подписание сегодняшних протоколов, в наш адрес не поступало", - уточнила Кириллова. Она добавила, что Владислав Даванков получил в ходе выборов президента РФ в Москве 357 918 голосов, Владимир Путин - 4 580 656, Леонид Слуцкий - 152 479, Николай Харитонов - 206 448. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента РФ, Владислав Даванков - 6,65%, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), мосгоризбирком, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Россия, Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Мосгоризбирком, Совет Федерации РФ
Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало
МГИК: жалоб, которые могли бы повлиять на итоги выборов в Москве, не поступало
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов выборов президента России в Москве, не поступало, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов, подписание сегодняшних протоколов, в наш адрес не поступало", - уточнила Кириллова.
Москалькова сообщила, что жалоб на выборах в этом году меньше, чем в 2018-м
Она добавила, что Владислав Даванков
получил в ходе выборов президента РФ в Москве 357 918 голосов, Владимир Путин
- 4 580 656, Леонид Слуцкий
- 152 479, Николай Харитонов
- 206 448.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента РФ, Владислав Даванков - 6,65%, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.
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