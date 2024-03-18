https://ria.ru/20240318/vybory-1934027426.html

Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало

Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало - РИА Новости, 18.03.2024

Серьезных жалоб на выборы в Москве не поступало

Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов выборов президента России в Москве, не поступало, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:07

2024-03-18T15:07

выборы президента россии — 2024

политика

москва

россия

владислав даванков

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

мосгоризбирком

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов выборов президента России в Москве, не поступало, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Жалоб, которые могли бы повлиять на подведение итогов, подписание сегодняшних протоколов, в наш адрес не поступало", - уточнила Кириллова. Она добавила, что Владислав Даванков получил в ходе выборов президента РФ в Москве 357 918 голосов, Владимир Путин - 4 580 656, Леонид Слуцкий - 152 479, Николай Харитонов - 206 448. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов на выборах президента РФ, Владислав Даванков - 6,65%, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.

https://ria.ru/20240317/zhaloby-1933724221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, россия, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), мосгоризбирком, совет федерации рф