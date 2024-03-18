https://ria.ru/20240318/vybory-1934020179.html

Эксперт назвал успешное проведение выборов в России заслугой спецслужб

Эксперт назвал успешное проведение выборов в России заслугой спецслужб - РИА Новости, 18.03.2024

Эксперт назвал успешное проведение выборов в России заслугой спецслужб

Успешное проведение выборов президента РФ стало, в числе прочего, огромной заслугой российских спецслужб – они четко выполнили невидимую обществу, но при этом... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:49

2024-03-18T14:49

2024-03-18T14:50

россия

сша

украина

владимир путин

игорь коротченко

леонид слуцкий (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Успешное проведение выборов президента РФ стало, в числе прочего, огромной заслугой российских спецслужб – они четко выполнили невидимую обществу, но при этом громадную работу, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов Путин набрал 87,3% голосов. "То, что все прошло так успешно, есть и огромная, хотя и невидимая, заслуга российских специальных служб. Совершенно очевидно, что Западом, нашими геополитическими и военными противниками планировался целый ряд мероприятий, задачей которых было если не сорвать, то затруднить, скомпрометировать избирательную кампанию и сам ход голосования", - сказал собеседник агентства. Очевидно, что была получена достоверная упреждающая оперативная информация о планах спецслужб противника, что позволило выработать эффективные меры по нейтрализации угроз, отметил Коротченко. В преддверии президентских выборов в России США хватались за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране - об этом в январе нынешнего года сообщало пресс-бюро СВР РФ со ссылкой на директора спецслужбы Сергея Нарышкина. "Во-первых, не было допущено не то что ни одного теракта, но ни одного крупного инцидента. Не была парализована работа системы дистанционного электронного голосования, не прекращалась работа государственных органов, ключевых информационных ресурсов – это говорит о том, что при ведущей роли ФСБ удалось отразить компьютерные атаки", - добавил эксперт. "Выборы успешно состоялись в новых регионах. Также выборы прошли в приграничных регионах, на территории которых при поддержке военной разведки Украины и западных спецслужб активно пытались прорваться украинские боевики, чтобы захватить населенные пункты и дестабилизировать ситуацию. Но они были нейтрализованы благодаря четкому взаимодействию Пограничной службы ФСБ, Минобороны и Росгвардии", - сказал Коротченко. "Отдельно подчеркну, что была обеспечена безопасность голосования за рубежом, на избирательных участках на базе российских посольств и консульств. Это тоже крайне важный результат", - добавил он. В целом, можно говорить, что для того, чтобы выборы прошли успешно, была выполнена громадная работа, подчеркнул эксперт. "Это была четкая комплексная работа - Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, других силовых ведомств при главенствующей роли Совета безопасности России", - добавил он.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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сша

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россия, сша, украина, владимир путин, игорь коротченко, леонид слуцкий (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)