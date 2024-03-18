https://ria.ru/20240318/vybory-1934007473.html

Хинштейн рассказал о ложных сообщениях о терактах на выборах

Хинштейн рассказал о ложных сообщениях о терактах на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Хинштейн рассказал о ложных сообщениях о терактах на выборах

За период выборов было зафиксировано 350 инцидентов, включая порчу избирательной документации и поджоги, и 305 заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах, РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:14

2024-03-18T14:14

2024-03-18T14:14

выборы президента россии — 2024

политика

россия

александр хинштейн

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леонид слуцкий (политик)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. За период выборов было зафиксировано 350 инцидентов, включая порчу избирательной документации и поджоги, и 305 заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "За период выборов было зафиксировано 350 инцидентов, включаю порчу избирательной документации и поджоги. Поступило 305 заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах", - написал Хинштейн. Он также сообщил, что силами Росгвардии задержано более 60 нарушителей, составлено 155 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 61 уголовное дело, в том числе по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению прав избирателей или работе избирательных комиссий). "Не менее активно росгвардейцы голосовали на самих выборах. 99% военнослужащих и сотрудников Росгвардии приняли участие в выборах. За кого большинство из них отдали свои голоса — думаю, вопрос риторический, ведь Росгвардия — это детище Владимира Путина и его спецназ", - отметил парламентарий. Хинштейн подчеркнул, что ведомство с честью выполнило поставленные задачи по обеспечению безопасности президентских выборов, и ни одного ЧП на избирательных участках не было допущено. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/putin-1934004332.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, александр хинштейн, владимир путин, леонид слуцкий (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, совет федерации рф