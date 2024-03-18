https://ria.ru/20240318/vybory-1933999951.html
В Керчи избиратель съел бюллетень
В Керчи избиратель съел бюллетень - РИА Новости, 18.03.2024
В Керчи избиратель съел бюллетень
Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:54
2024-03-18T13:54
2024-03-18T23:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев."Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал", — сказал Малышев на заседании избиркома.По его словам, инцидент произошел в Керчи 17 марта, фигурант провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определенные знаки". Ведется проверка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, керчь, россия, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Керчь, Россия, Республика Крым
В Керчи избиратель съел бюллетень
В Керчи избиратель разрисовал и съел свой бюллетень
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
"Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал", — сказал Малышев на заседании избиркома.
По его словам, инцидент произошел в Керчи 17 марта, фигурант провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определенные знаки". Ведется проверка.
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