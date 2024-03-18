https://ria.ru/20240318/vybory-1933999951.html

В Керчи избиратель съел бюллетень

В Керчи избиратель съел бюллетень - РИА Новости, 18.03.2024

В Керчи избиратель съел бюллетень

Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:54

2024-03-18T13:54

2024-03-18T23:20

выборы президента россии — 2024

политика

керчь

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев."Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал", — сказал Малышев на заседании избиркома.По его словам, инцидент произошел в Керчи 17 марта, фигурант провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определенные знаки". Ведется проверка.

https://ria.ru/20240317/zelenka-1933736505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, керчь, россия, республика крым