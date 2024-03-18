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В Керчи избиратель съел бюллетень - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:54 18.03.2024 (обновлено: 23:20 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933999951.html
В Керчи избиратель съел бюллетень
В Керчи избиратель съел бюллетень - РИА Новости, 18.03.2024
В Керчи избиратель съел бюллетень
Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:54
2024-03-18T23:20
выборы президента россии — 2024
политика
керчь
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев."Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал", — сказал Малышев на заседании избиркома.По его словам, инцидент произошел в Керчи 17 марта, фигурант провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определенные знаки". Ведется проверка.
https://ria.ru/20240317/zelenka-1933736505.html
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политика, керчь, россия, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Керчь, Россия, Республика Крым
В Керчи избиратель съел бюллетень

В Керчи избиратель разрисовал и съел свой бюллетень

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Ленина в городе Керчь
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Прохожие на улице Ленина в городе Керчь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Мужчина на избирательном участке в Керчи на выборах президента РФ порвал и съел свой бюллетень, сообщил глава избиркома Крыма Михаил Малышев.
"Органы ведут проверку в Керчи по действиям молодого человека, который хотел засунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу. Выяснилось, что бюллетень был им испорчен, он его порвал и, чтобы не оставить следов, скушал", — сказал Малышев на заседании избиркома.
По его словам, инцидент произошел в Керчи 17 марта, фигурант провел в кабинке для голосования порядка пяти минут, что вызвало подозрения членов избиркома. Как оказалось, он рисовал на бюллетене "определенные знаки". Ведется проверка.
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