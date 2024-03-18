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Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:49 18.03.2024 (обновлено: 14:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933998318.html
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии - РИА Новости, 18.03.2024
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии
Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:49
2024-03-18T14:02
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
патриот
европарламент
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным игроком на международной политической арене, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%. "Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - сказал политик.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, патриот, европарламент
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Патриот, Европарламент
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии

Филиппо: россияне видят, что Путину поместил Россию в центр мировой дипломатии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным игроком на международной политической арене, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
«
"Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - сказал политик.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновПатриотЕвропарламент
 
 
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