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Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии - РИА Новости, 18.03.2024
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии
Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:49
2024-03-18T13:49
2024-03-18T14:02
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
патриот
европарламент
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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным игроком на международной политической арене, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%. "Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - сказал политик.
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россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, патриот, европарламент
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Патриот, Европарламент
Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии
Филиппо: россияне видят, что Путину поместил Россию в центр мировой дипломатии
ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным игроком на международной политической арене, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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"Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - сказал политик.
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