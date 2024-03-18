https://ria.ru/20240318/vybory-1933998318.html

Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии

Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии - РИА Новости, 18.03.2024

Во Франции заявили, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии

Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:49

2024-03-18T13:49

2024-03-18T14:02

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

патриот

европарламент

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ПАРИЖ, 18 мар – РИА Новости. Результаты президентских выборов в РФ показывают, что россияне понимают, что Владимиру Путину, несмотря на западные санкции, удалось сделать Россию видным игроком на международной политической арене, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%. "Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", - сказал политик.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, патриот, европарламент