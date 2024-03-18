https://ria.ru/20240318/vybory-1933981292.html

Памфилова пообещала рассказать о технологиях по дискредитации выборов

Памфилова пообещала рассказать о технологиях по дискредитации выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова пообещала рассказать о технологиях по дискредитации выборов

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обещала на заседании в четверг, 21 марта, подробнее рассказать и представить технологии, которые использовали для дискредитации... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:12

2024-03-18T13:12

2024-03-18T13:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

николай харитонов

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова обещала на заседании в четверг, 21 марта, подробнее рассказать и представить технологии, которые использовали для дискредитации выборов. "Хочу сказать, что 21, в четверг, когда мы будем подводить итоги, будем давать анализ, я как раз там поподробнее расскажу и представлю те техники и технологии новые, с которыми столкнулись, для того, чтобы воспрепятстовать или дискредитировать выборы", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик)