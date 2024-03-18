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Эмир Кувейта первым из региона поздравил Путина с переизбранием

Эмир Кувейта первым из региона поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Эмир Кувейта первым из региона поздравил Путина с переизбранием

Эмир Кувейта Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах первым среди лидеров аравийских монархий поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:10

2024-03-18T13:10

2024-03-18T13:11

выборы президента россии — 2024

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кувейт

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владимир путин

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ДОХА, 18 мар - РИА Новости. Эмир Кувейта Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах первым среди лидеров аравийских монархий поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на выборах главы государства, сообщило в понедельник Кувейтское агентство новостей KUNA. "Его высочество эмир Мишааль Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах направил поздравительную телеграмму президенту дружественной Российской Федерации Владимиру Путину, в которой его высочество выразил искренние поздравления по случаю победы Путина на президентских выборах в дружественной Российской Федерации на новый президентский срок. Его высочество пожелал президенту России успехов, крепкого здоровья и благополучия, а также дальнейшего развития и роста выдающихся отношений между двумя дружественными странами", - говорится в сообщении. Кроме того, по информации агентства, поздравительную телеграмму в адрес президента РФ направил премьер-министр Кувейта Мухаммед ас-Сабах.

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в мире, кувейт, россия, владимир путин