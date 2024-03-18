https://ria.ru/20240318/vybory-1933975936.html

ЦИК дополнительно аккредитовал на выборы еще 80 работников иностранных СМИ

ЦИК дополнительно аккредитовал на выборы еще 80 работников иностранных СМИ - РИА Новости, 18.03.2024

ЦИК дополнительно аккредитовал на выборы еще 80 работников иностранных СМИ

Около 80 сотрудников из зарубежных средств массовой информации были аккредитованы дополнительно на выборы президента РФ помимо 600 аккредитованных при... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:55

2024-03-18T12:55

2024-03-18T14:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Около 80 сотрудников из зарубежных средств массовой информации были аккредитованы дополнительно на выборы президента РФ помимо 600 аккредитованных при министерстве иностранных дел России журналистов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова."При этом по информации МИД России с целью освещения выборов президента РФ дополнительно к уже аккредитованным при министерстве на постоянной основе 600 сотрудникам из почти 200 иностранных СМИ было дополнительно аккредитовано еще 80 специальных корреспондентов и технических сотрудников", - сообщила Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%

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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф