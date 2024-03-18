https://ria.ru/20240318/vybory-1933940467.html

Памфилова назвала число избирателей, проголосовавших досрочно

Памфилова назвала число избирателей, проголосовавших досрочно - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова назвала число избирателей, проголосовавших досрочно

Около 2 миллионов 600 тысяч избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента РФ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:20

2024-03-18T11:20

2024-03-18T12:35

политика

россия

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Около 2 миллионов 600 тысяч избирателей воспользовались досрочным голосованием на выборах президента РФ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Свой вклад (в выборы президента РФ – ред.) внесла и организация досрочного голосования… В результате досрочного голосования (им – ред.) воспользовались около 2 миллионов 600 тысяч избирателей", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Основное голосование на выборах главы государства продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, россия, элла памфилова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)