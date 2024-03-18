https://ria.ru/20240318/vybory-1933937113.html

В ГАС "Выборы" ввели 99,74 процента протоколов, заявила Памфилова

В ГАС "Выборы" ввели 99,74 процента протоколов, заявила Памфилова - РИА Новости, 18.03.2024

В ГАС "Выборы" ввели 99,74 процента протоколов, заявила Памфилова

Почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы", участковые избирательные комиссии по всей стране почти завершили свою... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:10

2024-03-18T11:10

2024-03-18T11:49

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы", участковые избирательные комиссии по всей стране почти завершили свою работу, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова."Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу, и 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы". Так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933839018.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, цик рф