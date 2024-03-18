https://ria.ru/20240318/vybory-1933935763.html

Россия показала сплоченность монолита, пишут западные СМИ

Россия показала сплоченность монолита, пишут западные СМИ - РИА Новости, 18.03.2024

Россия показала сплоченность монолита, пишут западные СМИ

Одними из основных тем передовиц ведущих мировых СМИ стали итоги проведенных в РФ выборов и рекордные показатели поддержки действующего президента Владимира... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:06

2024-03-18T11:06

2024-03-18T11:38

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Одними из основных тем передовиц ведущих мировых СМИ стали итоги проведенных в РФ выборов и рекордные показатели поддержки действующего президента Владимира Путина. Они отмечают, что Россия на выборах выступила "единым фронтом" и оказалась сплоченной как "монолит". Ранее ЦИК РФ сообщил, что Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,33% голосов после обработки 99,52% протоколов. Впервые голосование на выборах глав российского государства длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. Как пишет итальянская газета la Stampa, "глава Кремля набрал от 87% до 89% голосов", а три других кандидата "практически уничтожены". Издание отмечает, что явка на выборах значительно превысила результаты предыдущих президентских выборов в России в 2018 году, тогда она составила 67,5%. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Испанская газета Confidencial пишет, что высокая явка, которая ожидалась еще за несколько недель до выборов, составила 73% электората, что стало "одним из самых высоких показателей в истории". "Соперники Путина разгромлены", - сообщает другая испанская газета Pais. При этом издание отмечает, что "у президента никогда не было так мало соперников на выборах". Американская газета Newsweek, ссылаясь на предварительные результаты голосования, пишет, что Путин "легко выиграл еще один шестилетний срок на посту президента", получив рекордное число голосов в поддержку. Итальянский телеканал Rai News также сообщает, что процент набранных Путиным голосов стал рекордным, отмечая, что такого "никогда не было в современной российской истории". "Остальные три кандидата, участвовавшие в гонке, собрали лишь малую часть", - добавляет телеканал. Французская газета Monde в статье под заголовком "Усиливший свои позиции всесильный Владимир Путин получил новый мандат главнокомандующего" обращает внимание на экстраординарный процент отданных за Путина голосов. Другое французское издание Echos отмечает, что с каждыми новыми выборами процент отдаваемых за Путина голосов неуклонно растет, "в таком ритме он приблизится к 100% в 2030 году". Британская газета Times отмечает, что однозначная победа российского лидера была "предсказуемой" и "неизбежной" и указала на то, что результат Путина по количеству полученных голосов оказался рекордным за всю постсоветскую историю России. Издание также обратило внимание на то, что три других кандидата на выборах не могли составить реальную конкуренцию Путину. Газета Monde пишет, что вопреки тем, кто ждал, что Россия покажет себя слабой и разрозненной, страна на выборах выступила "единым фронтом", оказалась сплоченной как "монолит". "Вся Россия, за исключением нескольких "предателей", хочет, чтобы Владимир Владимирович оставался в Кремле до 2030 года, когда он станет самым долголетним лидером со времен Екатерины Великой, даже дольше, чем Сталин", - пишет итальянская газета Corriere della Sera. Издание la Stampa в новости, посвященной выборам в России, привлекает внимание читателей словами российского президента "Никто нас не запугает". Издание Confidencial пишет, что своими заявлениями, в том числе о необходимости противодействия попыткам Запада дестабилизировать Россию, "президенту удалось дать многим россиянам чувство стабильности, которое можно поддерживать только при его политической преемственности". Газета Echos отмечает, что геополитическая напряженность, которая была обострена рядом предположительно подстроенных из-за рубежа инцидентов на избирательных участках, лишь усилила популярность Путина. "Путин продемонстрировал новую уверенность в себе журналистам и своей предвыборной команде", - пишет Pais, отмечая что "значительная часть населения, если не подавляющее большинство, поддерживает президента". Monde пишет, что в ходе нового срока Путина не стоит ждать отклонений от заданного курса, в частности в том, что касается спецоперации на Украине. Газета Echos также уверена в том, что приоритетом российского лидера останется спецоперация на Украине. Американская газета New York Times отмечает, что Путин, готовясь к пятому президентскому сроку, "как всегда, выглядит воодушевленным". При этом, по мнению издания, российский лидер "углубляет свою конфронтацию с Западом и демонстрирует готовность продолжать эскалацию напряженности". Британское издание Express обратило особое внимание на предостережения президента о том, что в случае полномасштабного конфликта между Россией и НАТО мир будет в одном шаге от третьей мировой войны. Газета назвала такие предупреждения "пугающими". Один из колумнистов агентства Блумберг отмечает, что на фоне победы Путина и возможного прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа, "Европе необходимо изменить образ мышления в опасном мире спустя 25 лет недостаточного вложения средств в оборону".

https://ria.ru/20240318/kanada-1933894644.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html

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Голосование в Мадриде Выборы президента России в Мадриде 2024-03-18T11:06 true PT0M19S

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, нато, дональд трамп, украина, сша, в мире