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Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане
Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,93% голосов после обработки 91,25% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:03
2024-03-18T10:03
2024-03-18T11:46
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,93% голосов после обработки 91,25% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, после обработки 91,25% протоколов Путин набирает в Дагестане 92,93% голосов, Николай Харитонов – 3,97%, Леонид Слуцкий – 1,80%, Владислав Даванков – 0,73%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане
ЦИК Дагестана: Путин лидирует на выборах после обработки 91,25% протоколов