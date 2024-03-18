https://ria.ru/20240318/vybory-1933917413.html

Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане

Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,93% голосов после обработки 91,25% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:03

2024-03-18T10:03

2024-03-18T11:46

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Дагестане с 92,93% голосов после обработки 91,25% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, после обработки 91,25% протоколов Путин набирает в Дагестане 92,93% голосов, Николай Харитонов – 3,97%, Леонид Слуцкий – 1,80%, Владислав Даванков – 0,73%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов