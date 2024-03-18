https://ria.ru/20240318/vybory-1933916445.html

Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии

Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии

Владимир Путин побеждает на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ингушетии, набирает 89,61% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:01

2024-03-18T10:01

2024-03-18T10:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика ингушетия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ингушетии, набирает 89,61% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ингушетии Владимир Путин набрал 89,61% голосов, на втором месте получивший 3,72% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (2,83% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (2,45%).

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, республика ингушетия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)