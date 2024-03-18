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Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии
Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии
Владимир Путин побеждает на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ингушетии, набирает 89,61% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:01
2024-03-18T10:01
2024-03-18T10:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика ингушетия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Ингушетии, набирает 89,61% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ингушетии Владимир Путин набрал 89,61% голосов, на втором месте получивший 3,72% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (2,83% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (2,45%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика ингушетия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Ингушетия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии
Путин набрал 89,61 процента голосов после обработки всех протоколов в Ингушетии