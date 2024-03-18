https://ria.ru/20240318/vybory-1933913744.html

Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:53

2024-03-18T09:53

2024-03-18T10:14

выборы президента россии — 2024

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УФА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней.По данным областного избиркома, в Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%.Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,05%, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) – 5,06%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,44%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,8%.В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.Голосование продолжалось три дня. Явка на 18.00 составила 72,79%, на 1553 участках проголосовали 1 083 002 избирателя.

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политика, оренбургская область, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, кпрф, лдпр, госдума рф, дальний восток