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Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:53 18.03.2024 (обновлено: 10:14 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933913744.html
Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области
Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:53
2024-03-18T10:14
выборы президента россии — 2024
политика
оренбургская область
россия
владимир путин
николай харитонов
владислав даванков
кпрф
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УФА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней.По данным областного избиркома, в Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%.Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,05%, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) – 5,06%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,44%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,8%.В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.Голосование продолжалось три дня. Явка на 18.00 составила 72,79%, на 1553 участках проголосовали 1 083 002 избирателя.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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политика, оренбургская область, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, кпрф, лдпр, госдума рф, дальний восток
Выборы президента России — 2024, Политика, Оренбургская область, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ, Дальний Восток
Путин набрал 87,05 процента голосов в Оренбургской области

Путин побеждает на выборах президента России в Оренбургской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах президента России
Люди голосуют на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Люди голосуют на выборах президента России
Читать ria.ru в
УФА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Оренбургской области с 87,05% голосами, сообщил областной избирком после обработки 100% бюллетеней.
По данным областного избиркома, в Оренбуржье на выборах президента России проголосовал 1 117 621 избиратель. По итогам обработки 100% протоколов, предварительно, явка на выборах в регионе составила 75,18%.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,05%, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) – 5,06%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 3,44%, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,8%.
В избиркоме региона отметили, что на выборах президента России в 2018 году явка составила 66,09%, тогда Путин набрал 72,97% голосов.
По данным правительства Оренбургской области, на избирательных участках работали более 5 тысяч наблюдателей, в том числе блогеры. За ходом выборов следили международные наблюдатели из Республики Казахстан, работающие в составе миссии наблюдателей от СНГ. Они отметили соответствие избирательного процесса лучшим современным стандартам.
Голосование продолжалось три дня. Явка на 18.00 составила 72,79%, на 1553 участках проголосовали 1 083 002 избирателя.
Выборы президента России в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

Актер Константин Райкин голосует на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

Люди стоят в очереди избирательном участке № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа в Москве на выборах президента России

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

Сотрудники колл-центра принимают звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

Выборы президента России

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке школы №1282 Сокольники в Москве

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке школы №2123 в Москве

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами президента РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

Выборы президента России

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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10 из 12
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах президента России на избирательном участке в Москве

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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11 из 12
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на выборах президента России на избирательном участке № 143 в школе № 1574 в Москве

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12

В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 12

К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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2 из 12

Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 12

Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 12

Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 12

В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 12

За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 12

Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
11 из 12

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 12
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаОренбургская областьРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновВладислав ДаванковКПРФЛДПРГосдума РФДальний Восток
 
 
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