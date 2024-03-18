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Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:48 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933912916.html
Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях
Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях - РИА Новости, 18.03.2024
Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях
Более 100 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:48
2024-03-18T09:48
выборы президента россии — 2024
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. "В рамках выборов избирательное право реализовало более 77 тысяч лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, а также около 40 тысяч лиц подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, обладающих избирательным правом и имеющих ограничения и запреты, препятствующие посещению избирательных участков", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в голосовании приняли участие обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, содержащиеся в следственных изоляторах, а также состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и осужденные к принудительным работам, если они не ограничены в своих избирательных правах. Ограничение избирательных прав распространяется только на признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Выборы президента России — 2024, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях

Более ста тысяч человек проголосовали на выборах в СИЗО и других учреждениях УИС

© Фото : пресс-бюро ФСИН РоссииГолосование на выборах президента на избирательном участке в СИЗО
Голосование на выборах президента на избирательном участке в СИЗО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-бюро ФСИН России
Голосование на выборах президента на избирательном участке в СИЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ.
"В рамках выборов избирательное право реализовало более 77 тысяч лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, а также около 40 тысяч лиц подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, обладающих избирательным правом и имеющих ограничения и запреты, препятствующие посещению избирательных участков", - говорится в сообщении.
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Вчера, 00:10
По информации ведомства, в голосовании приняли участие обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, содержащиеся в следственных изоляторах, а также состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и осужденные к принудительным работам, если они не ограничены в своих избирательных правах.
Ограничение избирательных прав распространяется только на признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
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Выборы президента России — 2024РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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