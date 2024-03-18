https://ria.ru/20240318/vybory-1933912916.html

Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях

Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях - РИА Новости, 18.03.2024

Во ФСИН рассказали о голосовании в СИЗО и других учреждениях

Более 100 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:48

2024-03-18T09:48

2024-03-18T09:48

выборы президента россии — 2024

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Более 100 тысяч человек приняли участие в голосовании на выборах президента России в учреждениях уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-бюро ФСИН РФ. "В рамках выборов избирательное право реализовало более 77 тысяч лиц, содержащихся под стражей в учреждениях УИС, а также около 40 тысяч лиц подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, обладающих избирательным правом и имеющих ограничения и запреты, препятствующие посещению избирательных участков", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в голосовании приняли участие обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, содержащиеся в следственных изоляторах, а также состоящие на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и осужденные к принудительным работам, если они не ограничены в своих избирательных правах. Ограничение избирательных прав распространяется только на признанных судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

https://ria.ru/20240318/svo-1933846105.html

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россия

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Дарья Буймова

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество