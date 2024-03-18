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Путин лидирует на выборах в Мурманской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:31 18.03.2024 (обновлено: 09:38 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933909312.html
Путин лидирует на выборах в Мурманской области
Путин лидирует на выборах в Мурманской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Мурманской области
Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:31
2024-03-18T09:38
выборы президента россии — 2024
политика
мурманская область
владимир путин
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном совещании в правительстве области председатель облизбиркома Антон Богомолов."Явка составила 71,24%. Уверенную победу одержал действующий президент Владимир Путин, набрав 83,21%. Это беспрецедентные итоги выборов для нашего региона. Никогда не было такой явки и такой поддержки действующего главы государства", - сказал Богомолов.Явка на выборах президента в Мурманской области в 2018 году составила 66,36%, тогда Путин одержал победу с 76,37% голосов избирателей
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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политика, мурманская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Мурманская область, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах в Мурманской области

Путин набрал 83,21 процент голосов в Мурманской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном совещании в правительстве области председатель облизбиркома Антон Богомолов.
«
"Явка составила 71,24%. Уверенную победу одержал действующий президент Владимир Путин, набрав 83,21%. Это беспрецедентные итоги выборов для нашего региона. Никогда не было такой явки и такой поддержки действующего главы государства", - сказал Богомолов.
Явка на выборах президента в Мурманской области в 2018 году составила 66,36%, тогда Путин одержал победу с 76,37% голосов избирателей
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