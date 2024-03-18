https://ria.ru/20240318/vybory-1933909312.html

Путин лидирует на выборах в Мурманской области

Путин лидирует на выборах в Мурманской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах в Мурманской области

Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:31

2024-03-18T09:31

2024-03-18T09:38

выборы президента россии — 2024

политика

мурманская область

владимир путин

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МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном совещании в правительстве области председатель облизбиркома Антон Богомолов."Явка составила 71,24%. Уверенную победу одержал действующий президент Владимир Путин, набрав 83,21%. Это беспрецедентные итоги выборов для нашего региона. Никогда не было такой явки и такой поддержки действующего главы государства", - сказал Богомолов.Явка на выборах президента в Мурманской области в 2018 году составила 66,36%, тогда Путин одержал победу с 76,37% голосов избирателей

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, мурманская область, владимир путин