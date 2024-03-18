https://ria.ru/20240318/vybory-1933909312.html
Путин лидирует на выборах в Мурманской области
Путин лидирует на выборах в Мурманской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Мурманской области
Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:31
2024-03-18T09:31
2024-03-18T09:38
выборы президента россии — 2024
политика
мурманская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933801177_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03403b43e21abd97f443a6f8e754bf39.jpg
МУРМАНСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах главы государства в Мурманской области, он набирает 83,21% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил на оперативном совещании в правительстве области председатель облизбиркома Антон Богомолов."Явка составила 71,24%. Уверенную победу одержал действующий президент Владимир Путин, набрав 83,21%. Это беспрецедентные итоги выборов для нашего региона. Никогда не было такой явки и такой поддержки действующего главы государства", - сказал Богомолов.Явка на выборах президента в Мурманской области в 2018 году составила 66,36%, тогда Путин одержал победу с 76,37% голосов избирателей
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933801177_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52a8d8cfc54cdf64ea8adc839803395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мурманская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Мурманская область, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах в Мурманской области
Путин набрал 83,21 процент голосов в Мурманской области