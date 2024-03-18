https://ria.ru/20240318/vybory-1933908808.html

Глава избиркома Алтайского края рассказала о ходе выборов в регионе

Глава избиркома Алтайского края рассказала о ходе выборов в регионе - РИА Новости, 18.03.2024

Глава избиркома Алтайского края рассказала о ходе выборов в регионе

Выборы президента РФ в Алтайском крае прошли без замечаний, сообщила журналистам глава крайизбиркома Ирина Акимова. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:29

2024-03-18T09:29

2024-03-18T10:49

выборы президента россии — 2024

политика

алтайский край

ирина акимова

россия

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БАРНАУЛ, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ в Алтайском крае прошли без замечаний, сообщила журналистам глава крайизбиркома Ирина Акимова. "Нет ни одного вопроса, ни одного замечания по поводу итогов ни в одной из избирательных комиссий Алтайского края", - сказала журналистам Акимова. В Алтайском крае проголосовали 1 050 936 человек - 59,89% от числа избирателей. Это более чем на 5% меньше, чем на предыдущих президентских выборах. В регионе в течение трёх дней работал 1701 избирательный участок, включая 17 временных. В 2018 году выборы президента проходили в течение одного дня, явка тогда в Алтайском крае составила 65,4%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

алтайский край

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политика, алтайский край, ирина акимова, россия