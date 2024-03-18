Рейтинг@Mail.ru
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:13 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933905640.html
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли - РИА Новости, 18.03.2024
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли
Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:13
2024-03-18T09:13
выборы президента россии — 2024
москва
дмитрий реут
мосгоризбирком
владимир путин
элла памфилова
отрадное
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:496:2102:1678_1920x0_80_0_0_3ee43c2abd2e60bb4b4de0663a1e67a9.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Хочу отметить, что залитые "зеленкой" 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал", - сказал Реут. По данным на сайте Центральной избирательной комиссии России, Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента РФ. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
https://ria.ru/20240318/zelenka-1933847709.html
https://ria.ru/20240315/yod-1933376788.html
москва
отрадное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933505204_0:215:2102:1792_1920x0_80_0_0_9b0143e0f456133aee31f44a7418ebe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, владимир путин, элла памфилова, отрадное, россия, общество
Выборы президента России — 2024, Москва, Дмитрий Реут , Мосгоризбирком, Владимир Путин, Элла Памфилова, Отрадное, Россия, Общество
Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли

МГИК: бюллетени, залитые зеленкой на выборах в Москве, учли при подсчете

© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramЗалитые зеленкой бюллетени
Залитые зеленкой бюллетени - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/Telegram
Залитые зеленкой бюллетени. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Хочу отметить, что залитые "зеленкой" 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал", - сказал Реут.
Путин о порче бюллетеней зеленкой - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Вчера, 00:14
По данным на сайте Центральной избирательной комиссии России, Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента РФ.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.
Женщина голосует на выборах президента России на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Северной Осетии женщина пролила йод на списки избирателей
15 марта, 21:45
 
Выборы президента России — 2024МоскваДмитрий РеутМосгоризбиркомВладимир ПутинЭлла ПамфиловаОтрадноеРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала