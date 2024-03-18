https://ria.ru/20240318/vybory-1933905640.html

Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли

Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли - РИА Новости, 18.03.2024

Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли

Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:13

2024-03-18T09:13

2024-03-18T09:13

выборы президента россии — 2024

москва

дмитрий реут

мосгоризбирком

владимир путин

элла памфилова

отрадное

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. "Хочу отметить, что залитые "зеленкой" 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал", - сказал Реут. По данным на сайте Центральной избирательной комиссии России, Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента РФ. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20240318/zelenka-1933847709.html

https://ria.ru/20240315/yod-1933376788.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, дмитрий реут , мосгоризбирком, владимир путин, элла памфилова, отрадное, россия, общество