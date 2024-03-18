Бюллетени, залитые зеленкой на выборах президента в Москве, учли
МГИК: бюллетени, залитые зеленкой на выборах в Москве, учли при подсчете
© Фото : Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области/TelegramЗалитые зеленкой бюллетени
Залитые зеленкой бюллетени. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюллетени, залитые на выборах президента РФ в Москве зеленкой, оказались читаемы и были учтены, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Хочу отметить, что залитые "зеленкой" 115 бюллетеней на УИК 690 в Отрадном и 217 бюллетеней на УИК 2084 в Чертаново Южное, все читаемы, отметки в бюллетенях видны. Все было подсчитано и учтено. Ни один голос не пропал", - сказал Реут.
По данным на сайте Центральной избирательной комиссии России, Владимир Путин набирает 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве на выборах президента РФ.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований.