https://ria.ru/20240318/vybory-1933904924.html

Большая явка стала ответом на попытки сорвать выборы, считает сенатор

Большая явка стала ответом на попытки сорвать выборы, считает сенатор - РИА Новости, 18.03.2024

Большая явка стала ответом на попытки сорвать выборы, считает сенатор

Высокая активность избирателей на выборах президента РФ в Севастополе и в России говорит о противодействии людей попыткам помешать развитию страны, заявила РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:09

2024-03-18T09:09

2024-03-18T09:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

севастополь

екатерина алтабаева

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Высокая активность избирателей на выборах президента РФ в Севастополе и в России говорит о противодействии людей попыткам помешать развитию страны, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. В Севастополе после обработки 100% бюллетеней, по предварительным данным, победу одержал Владимир Путин с 92,60% голосов избирателей. Явка составила 81,79%. В 2018 году на выборах президента РФ в Севастополе активность избирателей составила 71,44%, Путин тогда набрал 90,19% голосов. "Наши недруги за рубежом пытались противодействовать ходу выборов. Какие-то точечные уколы и вред, которые они хотели нанести нам, наоборот, побуждают к более активным действиям. Думаю, что когда мы видим, какое противодействие оказывается России, люди понимают, насколько важно, чтобы каждый человек, который занимает гражданскую позицию, выразил свое мнение и проголосовал на выборах - что и сделали россияне. Об этом говорит процент явки и общее количество голосов, отданных за лидера", - сказала Алтабаева.

россия

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, севастополь, екатерина алтабаева, владимир путин