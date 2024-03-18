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В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян
В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян - РИА Новости, 18.03.2024
В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян
По состоянию на 8.30 мск на выборах президента РФ за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:53
2024-03-18T08:53
2024-03-18T08:59
выборы президента россии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По состоянию на 8.30 мск на выборах президента РФ за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что последние избирательные участки за границей закрылись в 5 часов по московскому времени, поэтому окончательных цифр на данный момент нет."На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-18T08:53
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РИА Новости
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия
Выборы президента России — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Россия
В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян
МИД: в выборах президента за рубежом приняли участие 372 779 россиян на 8:30 мск