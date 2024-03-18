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В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян

В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян - РИА Новости, 18.03.2024

В выборах президента за рубежом приняли участие более 372 тысяч россиян

По состоянию на 8.30 мск на выборах президента РФ за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:53

2024-03-18T08:53

2024-03-18T08:59

выборы президента россии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. По состоянию на 8.30 мск на выборах президента РФ за рубежом проголосовали более 372 тысяч человек, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что последние избирательные участки за границей закрылись в 5 часов по московскому времени, поэтому окончательных цифр на данный момент нет."На сегодняшний день на момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тысячи 779 человек, но это не окончательные данные", - сказала Захарова в эфире Первого канала.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-18T08:53 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия