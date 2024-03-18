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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:30
2024-03-18T08:30
2024-03-18T08:30
выборы президента россии — 2024
россия
политика
цик рф
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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933899639_112:0:1021:682_1920x0_80_0_0_7c60ce8fef303e6fa2105920b5d78942.jpg
LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ
LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ
2024-03-18T08:30
true
PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, цик рф, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, ЦИК РФ
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
2024-03-18T08:30
true
PT1S
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.