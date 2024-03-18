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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция

Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024

Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция

ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:30

2024-03-18T08:30

2024-03-18T08:30

выборы президента россии — 2024

россия

политика

цик рф

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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.

россия

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2024

Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ 2024-03-18T08:30 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, политика, цик рф, видео