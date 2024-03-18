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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:30 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933900456.html
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:30
2024-03-18T08:30
выборы президента россии — 2024
россия
политика
цик рф
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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
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LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ
LIVE: ЦИК представляет данные о ходе голосования на выборах президента РФ
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россия, политика, цик рф, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, ЦИК РФ
Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция
ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
2024-03-18T08:30
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Брифинг ЦИК о ходе президентских выборов. Трансляция

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ЦИК проводит брифинг о ходе голосования на президентских выборах в России.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаЦИК РФ
 
 
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