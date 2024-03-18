https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета - РИА Новости, 18.03.2024
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:20
2024-03-18T08:20
2024-03-18T08:20
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, сообщил ЦИК РФ. "Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет газета, добавляя, что ситуация вокруг Украины вызвала "положительный отклик у россиян". "Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье. Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов. В выступлении Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Aydınlık: российский народ усилил поддержку Владимира Путина
АНКАРА, 18 мар - РИА Новости.
Турецкая газета Aydınlık
в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
"Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет газета, добавляя, что ситуация вокруг Украины
вызвала "положительный отклик у россиян".
"Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье.
Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов.
В выступлении Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
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