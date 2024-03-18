https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html

Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета

Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета - РИА Новости, 18.03.2024

Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета

Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:20

2024-03-18T08:20

2024-03-18T08:20

выборы президента россии — 2024

россия

украина

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, сообщил ЦИК РФ. "Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет газета, добавляя, что ситуация вокруг Украины вызвала "положительный отклик у россиян". "Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье. Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов. В выступлении Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1933889973.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, в мире