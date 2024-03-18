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Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:20 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933899337.html
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета - РИА Новости, 18.03.2024
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:20
2024-03-18T08:20
выборы президента россии — 2024
россия
украина
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина. Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, сообщил ЦИК РФ. "Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет газета, добавляя, что ситуация вокруг Украины вызвала "положительный отклик у россиян". "Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье. Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов. В выступлении Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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россия, украина, владимир путин, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета

Aydınlık: российский народ усилил поддержку Владимира Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık в статье, посвященной президентским выборам в РФ, пишет, что российский народ усилил поддержку Владимира Путина.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,32% голосов после обработки 99,65% протоколов, сообщил ЦИК РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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"Российский народ усилил поддержку президента Владимира Путина", - пишет газета, добавляя, что ситуация вокруг Украины вызвала "положительный отклик у россиян".
"Путин подтвердил свою уверенность в президентстве", - говорится в статье.
Газета обратила также внимание на выступление Путина после обнародования предварительных результатов.
В выступлении Путин заявил, что РФ сделает всё, чтобы достигнуть целей национального развития по всем направлениям. Он добавил также, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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