https://ria.ru/20240318/vybory-1933897776.html

В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров

В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров - РИА Новости, 18.03.2024

В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров

Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:05

2024-03-18T08:05

2024-03-18T08:05

выборы президента россии — 2024

технологии

новосибирская область

россия

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее. "Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено", - сказал Цукарь. Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме. "За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено", - сказал он.

https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html

https://ria.ru/20240316/khakery-1933437213.html

новосибирская область

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Дарья Буймова

технологии, новосибирская область, россия, андрей травников