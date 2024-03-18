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В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров - РИА Новости, 18.03.2024
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров
Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:05
2024-03-18T08:05
2024-03-18T08:05
выборы президента россии — 2024
технологии
новосибирская область
россия
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее. "Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено", - сказал Цукарь. Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме. "За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено", - сказал он.
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, новосибирская область, россия, андрей травников
Выборы президента России — 2024, Технологии, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров
В Новосибирской области в дни выборов отразили атаки хакеров на инфраструктуру
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников
попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее.
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"Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено", - сказал Цукарь.
Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме.
"За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено", - сказал он.
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