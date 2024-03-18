Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933897776.html
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров - РИА Новости, 18.03.2024
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров
Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:05
2024-03-18T08:05
выборы президента россии — 2024
технологии
новосибирская область
россия
андрей травников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее. "Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено", - сказал Цукарь. Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме. "За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено", - сказал он.
https://ria.ru/20240317/kiberataki-1933715762.html
https://ria.ru/20240316/khakery-1933437213.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, новосибирская область, россия, андрей травников
Выборы президента России — 2024, Технологии, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников
В Новосибирской области в дни выборов отразили массовые атаки хакеров

В Новосибирской области в дни выборов отразили атаки хакеров на инфраструктуру

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Массовые хакерские атаки на государственную инфраструктуру и федеральную систему дистанционного электронного голосования происходили в дни выборов президента РФ в Новосибирской области, они успешно отражены, заявил в понедельник министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
На оперативном совещании в областном правительстве губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил министра прокомментировать информацию неких украинских ресурсов о якобы успешной хакерской атаке на государственные информационные системы ряда регионов России, в том числе Новосибирской области, и что якобы в понедельник обрушатся важные системы работы МФЦ, записи к врачу и так далее.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Москалькова назвала кибератаки циничным нарушением прав человека
Вчера, 15:45
"Информационные системы все работают в штатном режиме, информацию можно считать фейковой. Могу отметить, что, действительно, на одну из новосибирских IT-компаний была такая хакерская атака со сторону украинцев, но каких-либо последствий для государственных информационных систем Новосибирской области не допущено", - сказал Цукарь.
Министр отметил, что в целом в настоящее время все системы функционируют в штатном режиме.
"За период этих трех дней (дни выборов президента РФ с 15 по 17 марта – ред.), конечно, мы наблюдали массовые атаки и на государственную инфраструктуру и на федеральную систему дистанционного электронного голосования, и наш Центр общественного видеонаблюдения также находился под атаками. Но все они успешно отражены, каких-либо сбоев в работе систем не допущено", - сказал он.
Программирование - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Сайт Российского Красного Креста подвергся хакерской атаке
16 марта, 10:02
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииНовосибирская областьРоссияАндрей Травников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала