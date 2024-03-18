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Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:37
2024-03-18T07:37
2024-03-18T07:43
выборы президента россии — 2024
политика
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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 81,83% сообщает регизбирком в своем Telegram-канале."Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич - 1,13%, Путин Владимир Владимирович - 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,72%, Харитонов Николай Михайлович - 6,63%", - говорится в сообщении избиркома.Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.
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политика, волгоградская область, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Владимир Путин, Россия
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов
Путин набрал в Волгоградской области 88% голосов после подсчета всех протоколов