https://ria.ru/20240318/vybory-1933895766.html

Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов

Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:37

2024-03-18T07:37

2024-03-18T07:43

выборы президента россии — 2024

политика

волгоградская область

владимир путин

россия

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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 81,83% сообщает регизбирком в своем Telegram-канале."Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич - 1,13%, Путин Владимир Владимирович - 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,72%, Харитонов Николай Михайлович - 6,63%", - говорится в сообщении избиркома.Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896029.html

https://ria.ru/20240318/yavka-1933894463.html

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политика, волгоградская область, владимир путин, россия