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Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
07:37 18.03.2024 (обновлено: 07:43 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933895766.html
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:37
2024-03-18T07:43
выборы президента россии — 2024
политика
волгоградская область
владимир путин
россия
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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 81,83% сообщает регизбирком в своем Telegram-канале."Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич - 1,13%, Путин Владимир Владимирович - 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,72%, Харитонов Николай Михайлович - 6,63%", - говорится в сообщении избиркома.Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.
https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896029.html
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политика, волгоградская область, владимир путин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Волгоградская область, Владимир Путин, Россия
Путин побеждает на выборах в Волгоградской области с 88 процентами голосов

Путин набрал в Волгоградской области 88% голосов после подсчета всех протоколов

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВыборы президента России в регионах
Выборы президента России в регионах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Выборы президента России в регионах. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Волгоградской области с 88% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 81,83% сообщает регизбирком в своем Telegram-канале.
«
"Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Волгоградской области после обработки 100% протоколов УИК: Даванков Владислав Андреевич - 1,13%, Путин Владимир Владимирович - 88%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 3,72%, Харитонов Николай Михайлович - 6,63%", - говорится в сообщении избиркома.
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Отмечается, что явка избирателей составила 81,83%.
Явка в Волгоградской области в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 59,85%. Путин тогда победил, набрав 77,56% голосов избирателей.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаВолгоградская областьВладимир ПутинРоссия
 
 
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